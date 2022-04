El consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha asegurado este jueves que la celebración de unas elecciones anticipadas en la comunidad autónoma "no garantiza que tengamos presupuesto". Al respecto, algunos consejeros, como el titular de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, se han mostrado favorable a una convocatoria antes del verano en lugar de octubre o noviembre, ya que en esas fechas, "no permitiría contar con nuevas cuentas públicas hasta 2023".

Así lo ha expresado Marín en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que también se ha referido a la posibilidad de que se celebraran los comicios este 19 de junio. "Me suena un mal día. Además, ese fin de semana están convocados unos 50.000 opositores en Andalucía".

"Ahora es el momento de desplegar los fondos europeos y poner en marcha las iniciativas. Si al menos creciéramos un 4 o un 5 por ciento... Asimismo, hay que tener en cuenta el impacto no solo social sino económico de la guerra en Ucrania y las graves consecuencias que está provocando", ha añadido Marín.

Marín ha señalado que lo importante ahora es la gestión de los fondos europeos 'Next Generation', lograr la recuperación económica y no convocar elecciones. "Parar tres o cuatro meses no es la mejor fórmula. Pero es el presidente quien debe tomar la decisión y esperemos que sea lo mejor para los andaluces".

"Mi compromiso con quines me votaron y con todos los andaluces fue agotar la legislatura. No hay diferencias en el Gobierno andaluz y seguirá mi lealtad sea cuando sean las elecciones. Tanta lealtad y honestidad no se ha dado nunca: no me debo a un puñado de votos", ha añadido. "Si dice algo el presidente --anuncio de convocatoria de los comicios--, yo respetaré su decisión".

Listas conjuntas

El vicepresidente del Gobierno también ha expresado su opinión respecto a la posibilidad de que gobierne la lista más votada y el hecho de concurrir a estas elecciones en listas conjuntas con el Partido Popular. En el primer caso, Marín ha asegurado que los partidos "no van a respetar esa lista más votada porque persiguen el poder. Después hay alianzas de toda índole y al final no se cumple, ya hemos visto lo que sucedió con el presidente del Gobierno --Pedro Sánchez--".

En cuanto a las listas cojuntas, "no es una cuestión que se haya planteado en ningún momento. Cada uno irá con sus siglas. Podemos atraer a muchos votantes de centro izquierda, a gente que se ha sentido defraudada con el PSOE o que no confían en Juan Espadas --secretario general del PSOE-A y candidato a la Junta de Andalucía", ha subrayado Marín.