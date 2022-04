El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, se ha mostrado convencido este jueves de que, ante el "mal momento" que vive Andalucía, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, convocará las elecciones autonómicas en junio para "no alargar mucho el mandato y que se visualice la deficiencia de su gestión, la incapacidad en cuanto al desarrollo de proyectos y los malos datos de la economía andaluza y del empleo".

Ha afirmado, en declaraciones a preguntas de los periodistas durante la visita realizada este jueves a Almería, que serán "previsiblemente para el día 12 de junio" con el objetivo marcado por Moreno de que no se celebre el próximo pleno del Parlamento y no tener que dar "muchas cuentas" sobre las explicaciones requeridas por el PSOE en cuanto a los 21.000 contratos de emergencia realizados en el marco de la normativa desarrollada durante la pandemia, pero que siguieron realizándose hasta hace pocas semanas pese a que ya había decaído la norma estatal para utilizar esta vía hacía más de un año, según una nota de este partido. "Son unos contratos sobre los que seguimos pidiendo información y ante los que el Gobierno andaluz no ha mandado ni un solo papel", ha sostenido el líder del PSOE-A.

En este marco, ha explicado que la convocatoria electoral tiene dos formas de entenderla. La primera pasa por una petición a Moreno Bonilla para que sea "sincero" teniendo en cuenta que "no tiene muy claro hacia dónde se va". "Cuando veo a diario la falta de estímulo, iniciativa y de gestión del Gobierno andaluz en este momento, creo que lo mejor para Andalucía es que alguien que no tiene muy claro hacia dónde vamos convoque elecciones para que los andaluces decidan", ha dicho.

Espadas ha advertido de que la segunda forma de entender la situación se centra en el "delicado momento que vive la economía española y especialmente la andaluza". Ha recordado que Andalucía es la única Comunidad Autónoma en la que "no se ha mejorado las cifras de empleo, sino que han empeorado respecto al periodo anterior a la pandemia". "La economía andaluza no funciona y las asignaturas pendientes que existían antes de la pandemia siguen ahí", ha recalcado.

Espadas ha instado al presidente andaluz a reflexionar sobre su gestión ya que "faltan proyectos estratégicos y capacidad para gestionar los fondos europeos".

"Tenemos más financiación que nunca y, sin embargo, hay menos capacidad que nunca para trasladarlo a proyectos concretos que generen empleo", ha manifestado Espadas, quien ha apuntado que el Gobierno andaluz no ejecuta los ingentes fondos para empleo provenientes del Gobierno de España ni los transfiere a diputaciones y ayuntamientos para que hagan planes de empleo.