El PSOE de Andalucía ha puesto en marcha su mecanismo de elaboración de listas autonómicas de cara a los próximos comicios andaluces «convencido» de que dicha cita con las urnas va a ser «en junio». Así lo expresó este viernes el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, en una rueda de prensa en la sede del partido, en Sevilla, en la que se declaró «convencido» de que las elecciones andaluzas «van a ser en junio», y en la que ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), que «deje de jugar con el calendario y le diga la verdad a los andaluces». «Hay que ser más sinceros y honestos con la sociedad andaluza, y dejar de intentar construir ahora un relato», sostuvo Espadas, para quien el presidente de la Junta va a convocar ya las autonómicas sin esperar a agotar la legislatura --que culmina en otoño de este año-- «porque no tiene nada más que decir en esta legislatura, ningún proyecto nuevo».

Además, a Moreno «sí se le ven cada vez más claras las vergüenzas de una gestión bastante ineficaz» como la desarrollada en «estos tres años y medio» de legislatura, añadió Juan Espadas, que subrayó que el PSOE-A «está preparado para esas elecciones desde hace tiempo», y «ayer (por el jueves), ponía en marcha su mecanismo de elaboración de listas autonómicas». según anunció.

Menos avanzada está la izquierda, si bien la coordinadora de Podemos Andalucía, Martina Velarde, dijo, sobre los contactos entablados para la alianza de diferentes partidos de izquierdas para las elecciones andaluzas y la elección de su candidato que «no estamos pensando en los candidatos, sino en lo que importa a los andaluces, lo más importante no es el candidato, sino qué proyecto de transformación queremos para nuestra tierra».

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Toni Valero, aseguró que «el Gobierno andaluz lleva un año jugando al adelanto electoral», comportamiento que atribuyó a «quitarse de en medio de los problemas que le venían», al tiempo que afirmó en un acto municipalista que «las alcaldesas y alcaldes van a contribuir a echar a la derecha y a la ultraderecha del Gobierno andaluz».

En cuanto al socio de gobierno del PP, Ciudadanos, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, reiteró que cree que «este no es el mejor momento para plantearse esa posibilidad», apuntando que «bloqueo en el Parlamento no hay»; por lo que abogó por continuar la legislatura hasta después del verano. «Creo que sería un error, lo digo con total sinceridad», aseguró Marín, quien entiende que «no es el momento»: «Creo que el momento es septiembre, octubre, cuando hayamos conseguido que muchísimas empresas y trabajadores andaluces que han sufrido la crisis del covid y que ahora se están recuperando, tengan un alivio; y no paralizar la administración durante los próximos cuatro meses».