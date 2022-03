Unicaja Banco, quinta entidad financiera española, afronta este jueves la junta general de accionistas en medio de una crisis que la alcanza tanto a ella como al principal accionista, la Fundación Unicaja, que el mismo día reunirá a su patronato de forma extraordinaria después de que el Protectorado de Fundaciones Bancarias instara a ello. La junta del banco tiene como principal asunto votar la reelección de cinco consejeros (cuatro de la Fundación Unicaja) y la incorporación de dos nuevos (Rafael Domínguez de la Maza y Carolina Martínez); lo que, según han asegurado este miércoles a Efe fuentes financieras, prevén que salga adelante dado el peso de varios de los accionistas con mayor capital.

A los cuatro consejeros de la Fundación Unicaja se les ha reprochado alinearse con el bloque del consejo de administración del banco procedente de Liberbank -entidad que fue absorbida por Unicaja Banco el pasado año- y de alterar con su posicionamiento el reparto de poder interno pactado en esa fusión, que dio mayoría a la antigua Unicaja. Poco después de la hora de la junta en Málaga capital está previsto el patronato de la Fundación Unicaja en la ciudad malagueña de Antequera, convocado por su presidente, Braulio Medel, aunque tres patronos críticos con él le han requerido que se abstenga de participar al tratarse aspectos que le afectan directamente y en los que incurre en un conflicto de interés.

La junta de accionistas tiene en su orden del día además la aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión de Unicaja Banco y su grupo consolidado hasta final de 2021, la gestión del consejo y la aplicación de resultados, un dividendo de 67,33 millones de euros.

Respecto a las principales cuestiones de la junta, las fuentes dan por hecho que se aprobarán con el respaldo al menos de algunos de sus principales accionistas como la Fundación Unicaja, con un 30 por ciento; el grupo textil Mayoral, en torno a un 9 por ciento, y la Fundación Caja Asturias, con más del 6 por ciento. También suman a las fundaciones de las antiguas cajas de ahorros de Cantabria, Extremadura y Castilla La Mancha, con menor representación, aunque hay otros accionistas que poseen paquetes de un 5 ó 6 por ciento.

El Protectorado de Fundaciones, dependiente del Ministerio de Economía, expresó serias dudas de que concurran la necesaria idoneidad y honorabilidad comercial y profesional en Medel para desempeñar su función y duda de que ejerza en beneficio exclusivo de los intereses de la fundación y que haga una adecuada gestión de su participación en Unicaja Banco. Y pidió a Braulio Medel que en el patronato incluyera encargar un informe sobre la gobernanza a una entidad independiente de primer nivel -elegida por todos- que se pronuncie sobre si él mismo sigue reuniendo requisitos legales para ostentar el cargo de patrono de la fundación y trasladarle ese dictamen en un plazo de dos meses.

Se refiere a la honorabilidad comercial y profesional e independencia y a si ejerce sus funciones en beneficio exclusivo de los intereses de la fundación y realiza una adecuada gestión de su participación accionarial en Unicaja Banco. Los patronos críticos han advertido de que se acudirá al patronato con un notario, toda vez que "el presidente está incompatibilizado".

Recientemente la Fiscalía abrió diligencias de investigación contra Medel para determinar si unos hechos denunciados por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) pueden constituir presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal. El Banco Central Europeo y el Banco de España están "muy preocupados por la deriva en la gobernanza" de Unicaja Banco, según aseguró días pasados la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

Tres consejeros independientes del banco dimitieron en un plazo de tres semanas.

Unicaja Banco sumó 115.550 millones de euros en activos a final de 2021 con 4,3 millones de clientes; su media de empleados del grupo fue de 9.604 en ese año, aunque prescindirá por un ERE de 1.513 hasta 2024 y de sus 1.368 oficinas prevé cerrar 400 en el primer semestre de este año, lo que ha originado protestas.

Ayuntamiento de Málaga

El pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobará mañana una moción urgente propuesta por el PSOE para que el presidente de la Fundación Unicaja, Braulio Medel, "se aparte" de sus funciones ejecutivas y las delegue en otro patrono para que no interfiera en la investigación sobre su idoneidad. El PP, como ha señalado el alcalde, Francisco de la Torre, votará sí a esta moción urgente propuesta por el principal partido de la oposición, pero el regidor le pide al PSOE que "piense cómo actuar" para que los patronos de la Fundación sobre los que tiene "influencia" actúen en relación a lo que requiere el Protectorado. Fuentes del grupo municipal de Ciudadanos han asegurado que también van a apoyar la moción, mientras que Unidas Podemos propondrá enmiendas para que haya medidas "más contundentes" hacia Medel y para que se cumpla la propuesta aprobada en el Parlamento andaluz para cesar a Antonio López Nieto como representante de la Junta en la Fundación Unicaja.

PSOE y Unidas Podemos

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas ha urgido hoy a que la presidencia de la Fundación Unicaja se inhiba y no realice funciones ejecutivas en el proceso de evaluación de la situación de la entidad que debe realizar. En declaraciones a los medios en Cádiz, Juan Espadas ha informado de que el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una moción urgente para instar al presidente de la Fundación Unicaja, Braulio Mede, a que "acelere" y "aborde con urgencia" el encargo del Ministerio de Economía de que se realice un informe externo sobre la situación de la entidad. Esta urgencia permitiría "sobre todo" "despejar dudas" y "que no se resienta la imagen de la entidad financiera". Además de apremiar a que "se haga cuanto antes ese informe", el PSOE de Málaga "ha pedido que la presidencia se inhiba, no desarrolle funciones ejecutivas, en este proceso de evaluación, para que se garantice la transparencia y la independencia", ha explicado Espadas.

Desde Unidas Podemos, su portavoz parlamentaria en Andalucía, Inmaculada Nieto, ha advertido este miércoles de que su grupo "no verá con buenos ojos todo lo que sea apartarse del itinerario" que marcaba la proposición no de ley (PNL) aprobada la semana pasada en el Pleno del Parlamento a favor de una Unicaja "andaluza", que debe constituir la "hoja de ruta" por la que se conduzcan los distintos grupos parlamentarios respecto a esta cuestión. Así lo ha señalado Inmaculada Nieto a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz la víspera de la junta general ordinaria de accionistas que Unicaja Banco celebrará este jueves y que deberá dar el visto bueno a la renovación parcial del consejo de administración de la entidad.

El Pleno del Parlamento mostró el pasado jueves, a través de una proposición no de ley presentada por Unidas Podemos, su apoyo a una "Unicaja andaluza y malagueña que apueste por la obra social y económica en un contexto de recuperación económica y social". Además, se instaba con esa iniciativa al Consejo de Gobierno a actuar de forma contundente para evitar el despido de trabajadores de la entidad, el cierre de oficinas y servicios financieros en los barrios y pueblos de Andalucía, así como asegurar la implantación de la obra social. Inmaculada Nieto ha defendido que, "después del debate y del acuerdo plenario que se sustanció la semana pasada", dicha proposición no de ley "debe ser la referencia y la hoja de ruta con la que nos conduzcamos todos los grupos, especialmente Unidas Podemos por Andalucía" como impulsora de la iniciativa, según ha remarcado.