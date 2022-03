«Es evidente que tenemos un problema y me solidarizo con los transportistas», dijo Moreno, quien añadió que si el sector «quiere seguir avanzando en sus reivindicaciones legítimas, «debe «apartarse de fenómenos y actitudes violentas» que, según afirmó, se están llevando a cabo «por parte de una minoría muy pequeña que muchas veces nada tiene que ver con el transporte».

En un acto en Almería, el presidente de la Junta remarcó que el Gobierno «debe sentarse a negociar con todos» para encontrar una solución a «un grandísimo problema», al tiempo apeló a que «todos» pongan «de su parte» y actúen con «sentido común», con «cabeza» y con «generosidad».

Moreno señaló que para la resolución del conflicto, que espera sea «pronto», es necesario que haya «diálogo» desde la «empatía» para «buscar puntos de encuentro» ya que «son muchos los que están sufriendo esta imparable y creciente subida de precios» de la combustibles y carburantes.

«Todos tienen razón, aquellos que se quejan porque no les llegan los suministros, y a los que hay que proveer, y los transportistas en huelga para reivindicar medidas», aseguró el líder del ejecutivo andaluz, quien abogó también por «poner corazón» para poder llegar a «acuerdos satisfactorios para todas las partes».

Por su parte, La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) consideró ayer que es «urgente» adoptar «medidas contundentes» contra aquellas actuaciones «de carácter minoritario y violento que están alterando la libertad de circulación, afectando de forma determinante a la capacidad productiva de las empresas» durante la huelga de transportistas. Asimismo, alertó de que «no se pueden retrasar las posibles soluciones ante el impacto económico de la guerra, «aún desconocidas», hasta el 29 de marzo, fecha apuntada por el Gobierno.

La patronal andaluza subrayó que «comparte la legítima reivindicación de numerosos sectores productivos afectados por el incremento de los costes energéticos», al tiempo que apoya a sus organizaciones miembros, que ejercen la reivindicación a través de las acostumbradas vías democráticas.

Las organizaciones agrarias Asaja y COAG piden «comprensión» a huelguistas

COAG alerta de «graves pérdidas» en perecederos como leche. frutas, hortalizas y flores

Las organizaciones agrarias Asaja y COAG en Andalucía reaccionaron ayer al paro de transportistas iniciada el pasado lunes, que está causando trastornos para el sector agroalimentario, especialmente en los productos perecederos. Desde Asaja se asegura «comprender y compartir» los problemas que atraviesan los huelguistas, pero les piden «ayuda y comprensión», en tanto que desde COAG se alerta de «graves pérdidas» de leche, frutas, hortalizas y flores.

«Comprendemos y compartimos los problemas del sector, porque literalmente vivimos los mismos», sostuvo en declaraciones a Europa Press el presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra, quien recordó que los altos precios de carburantes también son sentidos por los agricultores.

No obstante, destacó que el paro genera un trastorno especial «en frutas perecederas, que si no sale hoy o mañana ya no sale, y bastantes dificultades tiene el sector». «Les pedimos un poco de ayuda y de comprensión, que no es sobre nuestra cabeza sobre la que tienen que caer los golpes», agregó.

Serra remarco que otros sectores, como las envasadoras, también se ven especialmente afectadas por la falta de suministros. «El Gobierno tiene que sentarse a hablar y buscar una solución», dijo.

Por su parte, COAG ha indicado en un comunicado que «la huelga de los transportistas está provocando el caos y graves pérdidas para el sector agrario andaluz, ya que se están quedando en las explotaciones agrícolas y ganaderas productos perecederos sin poder salir, no sólo por la falta de transporte, sino porque ante este conflicto, las empresas agroalimentarias que los recepcionan han decidido cerrar sus puertas».

Los productos más afectados por esta situación, «que puede denominarse de colapso», son los más perecederos, estando especialmente perjudicados los lácteos, leche de vaca y de cabra, las hortalizas, las frutas, las flores «y el propio ganado, al que no le llega el pienso para alimentarlo.