Unidas Podemos por Andalucía va a reunir este lunes a decenas de organizaciones vinculadas al sistema público de salud (sindicatos, colegios profesionales, plataformas y mareas en defensa de la sanidad pública y otros colectivos) al objeto de abordar propuestas que mejoren «la delicada situación que atraviesa la atención sanitaria en Andalucía». El encuentro, que tendrá lugar en el Parlamento de Andalucía, servirá al grupo parlamentario de la confluencia para compartir y definir sus conclusiones en el Grupo de Trabajo para la mejora de la atención sanitaria.

En este sentido, desde UP subrayan «la necesidad de que tanto las entidades que han comparecido en este grupo de trabajo como otras que no han podido hacerlo, sean partícipes de las propuestas de UP para mejorar la situación de una sanidad pública que sufre un proceso de desmantelamiento».