La situación de la sanidad en Andalucía es, desde hace semanas y especialmente en estos días previos a las protestas convocadas por los sindicatos para mañana sábado, el principal eje de la pugna política en la Comunidad Autónoma, en la que -junto a las protestas de diversos colectivos sindicales, profesionales y ciudadanos-, el clima de tensión acentuado tras las elecciones en Castilla y León ha llevado al discurso político de la oposición a continuar centrándose en la situación de la sanidad pública. En la sanidad y en el conflicto interno que ha estallado en el Partido Popular, sobre el que el presidente andaluz, Juanma Moreno no ha querido pronunciarse públicamente, aunque fuentes del Ejecutivo autonómico explicaron a Efe que Moreno se abstrae del «ruido» de la polémica entre la dirección de su partido y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y opta por no «distraerse» con asuntos que no tienen que ver con la comunidad. Moreno estará «centrado» únicamente en Andalucía y en los problemas de sus ciudadanos , añaden estas fuentes.

Sobre el tema sanitario, Moreno defendió ayer que la gestión de su gobierno de la sanidad pública tiene «más luces que sombras» y aseguró que le parece «una ofensa a la propia verdad» que se diga que ha habido recortes en esta materia. «Nadie puede decir que este Gobierno ha cerrado un centro de salud, un hospital o que ha recortado en Sanidad», dijo. Añadió que «somos el gobierno que más ha invertido en la sanidad pública, más de 2.000 millones de euros». E insistió en que su gobierno «pone todo el esfuerzo, todo su interés y todo su trabajo para tener cada día una sanidad publica mejor» en la inauguración del nuevo centro de salud Ángel Salvatierra en El Puerto de Santa María (Cádiz), a cuyas puertas le esperaban manifestantes de la Marea Blanca que protestaban porque la instalación se abriera con personal médico derivado de otros centros de la localidad, según decían. Más combativo estuvo el consejero de Salud, Jesús Aguirre, para el que «todos los parámetros sanitarios han mejorado en Andalucía en los últimos tres años de legislatura del nuevo gobierno andaluz». Aguirre aseguró que las manifestaciones convocadas para este sábado 19 de febrero en defensa de la sanidad pública, donde participa la Marea Blanca, son «movidas políticas» orquestadas por el PSOE y Adelante Andalucía: «son el grito de precampaña que está haciendo el PSOE y Adelante Andalucía» y no algo promovido por la ciudadanía. Sobre las protestas en el centro de salud inaugurado ayer, argumentó que «entendería que lo hicieran si estuviéramos cerrando un pedazo de centro de salud» y mostró malestar, aunque «yo no me achanto y cuando hay que hablar lo hacemos con todo el mundo. El diálogo es nuestra base», dijo Aguirre. En el punto contrario, el secretario general del PSOE, juan espadas, centró ayer su discurso en Málaga, en la primera reunión depo Comité Director del PSOE-A desde su elección, en las continuas críticas al Gobierno de Moreno por la gestión sanitaria -se esperaba la aprobación de una resolución del máximo órgano entre congresos sobre la sanidad pública- y en la estrategia de denunciar la posibilidad de que el PP tenga que pactar con la extrema derecha Vox, como apuntan las encuestas y podría ocurrir en Castilla y León. Para Espadas, Moreno es «incapaz e inepto» para resolver el «caos» de la sanidad pública y lo acusó de «engordar» a la extrema derecha de Vox. Hizo Espadas un llamamiento a los socialistas a recuperar el gobierno andaluz en la calle y a ganarse la confianza de los andaluces, llamada que se produce dos días antes de la manifestación convocada por los sindicatos andaluces para exigir una sanidad pública de calidad. Espadas pidió a todos los militantes y cargos de su partido que se movilicen el sábado para reclamar el fin del «caos» en la gestión sanitaria, que ha vinculado no a la pandemia, sino a la «incapaz» gestión de la Junta y su objetivo de «priorizar» la sanidad privada en «perjuicio» de la pública. «Vamos a decirle a Moreno que no queremos una sanidad mediocre con profesionales explotados y mal pagados, y a los que ni se les aprecia por el esfuerzo realizado», criticó. A su juicio, el PP «tiene un problema» si cuestiona legitimidad de los sindicatos para convocar una movilización por la sanidad.