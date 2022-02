El vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder de Ciudadanos en la comunidad, Juan Marín, calificó este viernes de «circo» las escenas vistas en el Congreso durante la convalidación de la reforma laboral, aprobada finalmente con un voto de un diputado del Partido Popular que según la formación se produjo por error. «Si ustedes se hubieran tomado en serio esto, y no se lo hubieran tomado como una guerra de trincheras nuevamente, pues probablemente no hubiera habido ningún posible error, como ahora intentan gestionar», dijo.

Marín se expresó así en declaraciones a periodistas durante su visita al Salón Internacional de Moda Flamenca (Simof). Allí remarcó que «lo que está claro es que el Partido Popular, con el voto de su diputado, aprobó la reforma laboral». «Que por otro lado no es ninguna reforma laboral, permítanmelo decirlo así, ésta es la misma reforma laboral de la señora Fátima Báñez, con dos matizaciones que se han hecho. Si a esto le quieren llamar reforma laboral, que le llamen como quieran», apuntó, en alusión a la anterior reforma laboral, aprobada en 2012.

En todo caso, subrayó que «lo que sí esta claro» es que es una reforma que «comparten los empresarios en este país y comparten los trabajadores», en referencia al acuerdo de los agentes sociales sobre las modificaciones. «Pero lo que no puede hacer ahora el Partido Popular es decir que ellos no la han votado. Mire usted: sí la han votado. Si ustedes se hubieran tomado en serio esto, y no se lo hubieran tomado como una guerra de trincheras nuevamente, pues probablemente no hubiera habido ningún posible error, como ahora intentan gestionar», aseveró.

También la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, subrayó que la reforma laboral es «útil para España en las actuales circunstancias». «Era conveniente una revisión de la de 2012 y una adaptación a las nuevas circunstancias», sostuvo.