El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha querido desvincular este lunes el futuro de la legislatura andaluza del resultado de las elecciones en Castilla y León, apuntando que cada comunidad tiene su propio «ritmo», y ha insistido en que su objetivo es agotar la legislatura.

En una comparecencia ante los medios de comunicación tras mantener una reunión con el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, el presidente indicó, tras ser preguntado sobre si el hecho de que el PP ganara las elecciones en Castilla y León con una amplia mayoría lo podría animar a él a convocar comicios en Andalucía, que le desea la «máxima suerte» a su «compañero y amigo» Alfonso Fernández Mañueco (candidato del PP a la reelección como presidente), pero ambas comunidades tienen «realidades diferentes», cada una con su propio «ritmo».

Quiso dejar claro que en Andalucía sólo se disolvería el Parlamento antes de lo previsto si «no hay capacidad de seguir la legislatura». Ha indicado que si por parte de los partidos de la oposición hay un «bloqueo» en la Cámara autonómica y no salen adelante muchos de los decretos ley o proyectos de ley que son fundamentales para que el Gobierno siga funcionando, tendría que haber una «disolución» del Parlamento porque él no va a hacer «perder ni un minuto a los andaluces», ya que nos «jugamos mucho».

De otro lado, respecto a si el Gobierno andaluz llevará o no a los tribunales el reparto que está haciendo el Ejecutivo nacional de los fondos europeos para la recuperación, el presidente reconoció que él no tiene «ningún interés en llevar a los tribunales ningún asunto», porque acudir a la justicia significa finalmente un «fracaso en el acuerdo y las negociaciones» entre instituciones.