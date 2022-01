El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, ha afirmado que Andalucía acabará el año económico con 110.000 puestos creados y «esto se volverá a repetir en 2022», según las previsiones que maneja su Departamento, «que iría entre la citada cifra y 120.000» y ha apostado por la necesidad de contar con un plan plurianual de contención y reducción de deuda pública. En una entrevista concedida a Europa Press, Velasco ha subrayado, además, en relación al Producto Interior Bruto (PIB), que desde la Consejería no se ha realizado «una actualización de las previsiones y no se hará hasta las primeras semanas de enero, cuando tengamos cifras y estadísticas robustas», si bien, ha anticipado «que serán a la baja».

En este sentido, el consejero ha destacado la tasa de crecimiento del tercer trimestre del año publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), «que mejora lo publicado hace un mes --en el conjunto del país (3,4%)-- y apuntala las previsiones del Gobierno Central y autonómico para 2021 y, en menor medida, para 2022».

Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco de España, así como otras instituciones, han publicado sus estimaciones revisadas y son «sustancialmente inferiores» a las que venían manteniendo desde hace unos meses, de modo que se reduce en España casi dos puntos porcentuales (1,9)». Se trata, por tanto, de dos cuestiones «aparentemente contradictorias». Las previsiones del PIB regional para este año eran alcanzar una tasa del 7% y ha terminado el tercer trimestre con un 3,1% interanual, cuatro décimas superior a la media, y a seis puntos de los niveles prepandemia.

En cuanto a la deuda de la comunidad, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) apuntaba a que alcanzaría el 22,6% en 2021 y los últimos datos del Banco de España constatan un 23,3% y un incremento de 851 millones, que dejan la cifra total en 36.428 millones. Al respecto, Velasco, que ha recordado que la deuda pública estatal está en torno al 125%, ha asegurado que son «cifras manejables que no van a llevarnos a la ruina».

No obstante, en opinión de Rogelio Velasco, «se debería empezar a redactar y calcular el próximo año un plan plurianual de contención y reducción de deuda», de manera que el ratio en torno al PIB «se estabilice en torno al ciento veintitantos y que cada año se dedique una parte del gasto público a ir amortizando la deuda que se ha lanzado».

«El objetivo para el conjunto de la economía española, en diez o 15 años sería alcanzar un ratio en el que nos sintamos cómodos. Esto no significa que alcance un 60% como máximo. La Comisión Europea ha llevado una revisión de esa filosofía porque estamos saliendo de la crisis y no podemos retirar rápidamente todas las ayudas que estamos llevando a cabo; entraríamos en una recesión y aún no hemos recuperado el PIB perdido de antes de la pandemia», añade Velasco.