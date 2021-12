El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles con el apoyo de todos los grupos la ley por la que se regulan los perros de asistencia a personas con discapacidad en Andalucía, que amplía los derechos de este colectivo e incluye entre sus beneficiarios a personas con otras discapacidades, además de la visual.

La nueva norma, que sustituye a la ley de 1998 relativa al uso de perros guía por personas con disfunciones visuales, ha sido impulsada por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y, durante su tramitación, ha contado con la colaboración de diferentes entidades públicas y privadas, entre ellas la ONCE.

Entre otros, se sustituye el concepto de 'perro guía' por el de 'perro de asistencia', puesto que se ha demostrado que también otras personas -por motivo de otras discapacidades o por padecer diabetes o epilepsia- requieren de la asistencia de perros que les faciliten el desenvolvimiento libre y seguro por diferentes entornos.

Los perros de asistencia son aquellos que han sido adiestrados en centros oficialmente homologados para el acompañamiento, conducción, ayuda y auxilio de personas con discapacidad, y están identificados con un distintivo oficial.

La nueva norma obliga expresamente a promover su utilización con la garantía de que se permita su libre acceso a todos los lugares, alojamientos, establecimientos, locales, transportes y demás espacios de uso público sin que ello conlleve gasto adicional.

La ley establece diferentes categorías de perros de asistencia y su adiestramiento; fija el derecho de acceso en su compañía en los distintos entornos y especifica los derechos, obligaciones y responsabilidad por el uso de estos animales, sus condiciones sanitarias y su adiestramiento.

Asimismo, define el procedimiento de reconocimiento, suspensión y pérdida de la condición de perro de asistencia, crea el Registro de Perros de Asistencia de Andalucía y recoge un régimen sancionador.

Especifica además que una persona usuaria no podrá ser discriminada en los procesos de selección laboral ni en el cumplimiento de su tarea profesional por el acompañamiento de un perro de asistencia, al tiempo que establece la obligación de disponer de una póliza de seguro de responsabilidad civil para cubrir eventuales daños causados por el perro.

Además, se realizarán campañas informativas sobre el contenido de la ley, especialmente dirigidas a los centros de enseñanza, establecimientos de hostelería, comercios y transportes.

Entre otras enmiendas, se han incorporado al texto final que un 10 por ciento de los medios de transporte masivos sean destinados a personas con perros de asistencia, así como un aumento de las sanciones en casos de discriminación en el acceso.

La portavoz del PSOE, Carmen Velasco, que ha dicho que "hoy es uno de esos días que te hacen sentir que merece la pena estar en política", ha recordado que esta norma fue planteada por su partido en el año 2018 y ha considerado que "entre todos" se ha conseguido una ley "muy potente", al haberse incorporado varias enmiendas.

El portavoz del PP, Rafael Caracuel, ha asegurado que esta ley demuestra el "compromiso con la igualdad de oportunidades" y la defensa "real y efectiva" de los derechos de las personas con discapacidad.

La portavoz de Ciudadanos, Concha González, ha coincidido en que hoy es "un día de celebración" porque se va a "facilitar mucho la vida" a las personas con discapacidades y sus familias, y ha subrayado que su partido "cumple lo que dijo que venía a hacer en política, que era mejorar la vida de las personas".

El portavoz de Unidas Podemos, Jesús Fernández, se ha congratulado de que el texto final mantiene "intacto el ADN" de los colectivos sociales que han participado en su elaboración, aunque ha lamentado que haya tardado tanto en "ver la luz".

Ha lamentado, no obstante, que no se hayan incorporado enmiendas para la ampliación del papel del perro jubilado, cuestión en la que han incidido también los diputados no adscritos procedentes de Adelante Andalucía.

Por su parte, la portavoz de Vox, Ana Gil, ha lamentado el retraso "notorio" en la aprobación de la ley y ha señalado que "más que un logro, ha sido un deber, un compromiso con la sociedad".