La entrada en vigor del pasaporte covid para acceder a bares y hostelería, así como a residencia de mayores y para visitar a enfermos en los hospitales, incluye también a los mayores de 12 años.

El sistema de la Consejería de Salud no permite que los menores entre 12 y 16 años puedan descargarse directamente el certificado covid, así que tendrán que hacerlo a través de un adulto. Es decir, sus padres o un tutor responsable, que los tenga como beneficiarios en su perfil sanitario, ya sea a través de la Seguridad Social o de un seguro privado.

En este caso el sistema de descarga del pasaporte covid es similar al de los adultos, bien a través de ClicSalud+ o en la App Salud Andalucía.

A través de ClicSalud+

Para obtener el certificado a través de la web es necesario identificarse con certificado digital, DNIe o Cl@ve.

El certificado está disponible en la sección de ‘Salud’, pestaña ‘Certificados COVID-19’. Una vez dentro se puede acceder a descargar los certificados si se cumplen los requisitos.

A través de la APP ‘Salud Andalucía’

Es la aplicación móvil del Servicio Andaluz de Salud disponible para dispositivos iOS y Android.

En la pantalla de inicio de la aplicación aparece destacado un anuncio que dice ‘Certificados COVID-19'. Al igual que en la web, es necesario el certificado digital para la descarga.

¿Qué hacer si hay problemas de descarga?

En algunas situaciones el sistema de descarga puede dar error o simplemente no da acceso al certificado. Según explican desde Salud, esto puede ocurrir cuando el menor el menor no tiene registrado quién es su titular de Seguridad Social o no aparece en el listado de beneficiarios que espera el titular; el titular puede acceder a ClicSalud+ por no estar en la base de datos, o el menor es su propio titular de Seguridad Social.

En estos casos se recomienda acudir directamente al centro de salud para solicitar el certificado impreso. Otra opción es obtener Cl@ve permanente para el menor y de ese modo podrá identificarse con sus propios datos. Más información sobre cómo obtener Cl@ve para un menor.

Salud recuerda que el certificado de vacunación no es válido hasta transcurridos 14 días desde la finalización del proceso completo de vacunación, considerando la pauta que corresponde a cada menor en función de sus características y de si ha pasado o no la enfermedad.