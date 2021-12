La convocatoria llega además en pleno debate sobre la posibilidad de que PP y Cs, socios en el gobierno andaluz, concurran con listas conjuntas en las próximas elecciones autonómicas, una puerta que abrió el fin de semana la presidenta de la formación naranja, Inés Arrimadas, y que por el momento cierran desde Génova.

Sin embargo, el líder de la formación en Andalucía, Juan Marín, también vicepresidente del Gobierno andaluz de coalición, cree que la posición del PP de Andalucía y de su presidente, Juanma Moreno, es otra, aunque desde este partido aseguran que no se han producido conversaciones en ese sentido.

A pesar de que al partido liberal le correspondían las primarias, el inicio urgente de las primarias, de un día a otro, literalmente, no hace más que alimentar los rumores de un adelanto electoral en la comunidad que podría llevar los comicios a finales de primavera.

La situación del partido en Andalucía es algo mejor que a nivel nacional, las encuestas dicen que "sobreviviría" con algunos diputados, con una gran reducción de escaños (ahora tiene 21), y esa es su esperanza para reeditar un gobierno con el PP.

Sin embargo, el grupo parlamentario está dividido, Marín hace frente a importantes críticas internas y ha visto recientemente cómo se difundía una grabación de unas declaraciones suyas en una reunión privada entre diputados que terminaron por dinamitar lo que quedaba de la negociación presupuestaria con el PSOE.

A principios de verano Marín reestructuró el grupo parlamentario y se rodeó en la dirección de diputados afines, desbancando a otros que forman parte del núcleo crítico.

Marín ya ha anunciado públicamente en reiteradas ocasiones que se presentaría a la reelección cuando se convocaran las primarias, algo que también hará, al menos, Carmen Almagro, que lidera Renovadores Cs, una corriente crítica de ámbito nacional.

En los dos próximos días, periodo de presentación de candidaturas, se resolverá una de las principales dudas mediáticas en torno a la formación naranja, la que cuestiona si habrá algún otro compañero de Marín que se presente a disputarle el puesto.

El cordobés Fran Carrillo anuncia su candidatura a las primarias

El diputado de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Andalucía por Córdoba Fran Carrillo ha anunciado que se presentará las primarias del partido en la comunidad autónoma. Todo apuntaba a que así sería, a pesar de que ayer, cuando saltó la noticia de este proceso de primarias exprés, Carrillo dejara en el aire su decisión. Hoy, Carrillo ha confirmado a este periódico que dará el paso y participará en las primarias porque "es hora de que a las bases y a la militancia se le escuche y respete".

El cordobés le disputará el liderazgo del partido naranja a su líder actual y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, después de haber sido uno de los protagonistas de las disputas internas en la formación.

El pasado verano, Marín destituyó a Carrillo como portavoz adjunto en un movimiento que pretendía calmar las divisiones internas que brotaban entre los naranjas.

Además, ayer mismo, Carrillo aseguraba que "nadie sabía" que se iban a convocar las primarias de esta manera, sin apenas tiempo para presentar las candidaturas, y teniendo en cuenta que en una semana ya se sabrá quién es el líder andaluz de los naranjas.

También ayer, Carrillo, muy activo en Twitter, citó en una entrada a Marco Aurelio: "El impedimento para la acción hace avanzar la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino". Antes, había compartido la reflexión de una afiliada de Cs en la que se leía: "Si tanto quisieran que los afiliados fueran escuchados y participaran de forma real en el proceso no avisarían con poco más de medio día de antelación, no dejarían tan solo 3 días de campaña, no se votaría tan sólo una semana después de abrir el proceso".