El proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2022, dotado con 43.816,3 millones de euros, con un crecimiento del 9% respecto al de 2021, se someterá este miércoles al debate de totalidad ante el Pleno del Parlamento sin contar con apoyos suficientes para seguir adelante, puesto que los tres grupos de la oposición, PSOE-A, Unidas Podemos y Vox, han presentado enmiendas a la totalidad al texto y suman más votos que los dos partidos del Gobierno andaluz, PP-A y Ciudadanos (Cs).

En el Pleno de totalidad se someten a votación, de manera conjunta, las enmiendas a la totalidad presentadas. PSOE-A, Unidas Podemos y Vox suman 50 votos, frente a los 47 escaños de PP-A y Ciudadanos, lo que supondría que el Presupuesto no superará el debate de totalidad. Respecto a los once diputados no adscritos procedentes del antiguo grupo Adelante Andalucía, han mostrado su rechazo a los Presupuestos de 2022, pero no han aclarado cuál será su posición ante las enmiendas a la totalidad de los tres partidos de la oposición.

La incógnita en este momento es si algún grupo podría retirar su enmienda a la totalidad en el último momento por el cierre de un acuerdo, ya que el Gobierno ha querido dejar claro que está dispuesto a negociar hasta el mismo día del debate, principalmente con PSOE-A y Vox. Como se recordará, Vox presentó enmienda a la totalidad a los Presupuestos de 2021 y acabó retirándola el mismo día del debate tras cerrar un acuerdo con el Ejecutivo.

Por otra parte, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, dijo este martes, un día antes de la votación, que el artículo de la nueva Ley del Suelo (Lista) relativo a las edificaciones en suelo rústico sigue siendo un «escollo» para apoyar la norma, y confió en llegar a un acuerdo «buscando una redacción que dé seguridad jurídica».