En su discurso previo al de Pablo Casado en la clausura del Congreso del PP andaluz, Juanma Moreno proclamó que "Pablo Casado será el presidente de todos los españoles más pronto que tarde". "Cuenta con nosotros, Pablo", dijo el presidente andaluz, recuperando el tono pacificador del sábado de la tarde para decir que "los compañeros del partido están para cuidarse, para animarse". Lo hizo justificando la necesidad de incluir a Pablo Casado como cabeza de cartel de la jornada de clausura. "Sé lo que significa ser presidente del partido estando en la oposición", añadió Juanma Moreno.

Moreno puso a disposición de Casado "el proyecto que tenemos en Andalucía para que puedas llegar a La Moncloa". "Aquí hay un proyecto cohesionado, en este congreso se respira ilusión y buen rollo, todas esas energías las ponemos a tu disposición para que seas cuanto antes presidente de todos los españoles", enfatizó el presidente andaluz. El barón andaluz del PP presentó a Casado como "un presidente serio, honesto y capaz" y como el inminente artífice "del cambio que necesita España para volver a la senda del entendimiento".

Juanma Moreno dijo que, tras ser reelegido con un apoyo tan amplio como presidente del PP andaluz, por su cabeza pasa "un sentimiento de gratitud hacia mis hermanos del PP de Andalucía". "El respaldo ha sido abrumador, siento rubor, cuando se dijo que salía elegido por un 98,97% de los votos dije 'a ver si van a pensar que aquí no ha habido democracia' pues el apoyo ha sido demasiado amplio", expresó Moreno.

El presidente de la Junta de Andalucía y el PP andaluz dijo que "los andaluces son la razón de ser" de su partido. "No tenemos otra ambición que mejorar a Andalucía, que es la mejor tierra de España y del mundo; no voy a escatimar ningún esfuerzo y no se va a desaprovechar ninguna oportunidad que se le presente a Andalucía y sigamos construyendo una tierra de libertad", aseguró.

Igualmente, proclamó que "ya era hora de que el PP de Andalucía celebrara un congreso en el Gobierno de Andalucía". "Es el resultado de muchos años de trabajo, antes en los congresos hablábamos de las diputaciones, los ayuntamientos o incluso del Gobierno de España pero no del de Andalucía porque decían que no lo íbamos a conseguir, era nuestra espinita clavada".

El discurso también transitó por pasajes más emotivos como los que llevaron a Juanma Moreno a resaltar "la importancia de la familia" y a emocionarse, al igual que su madre desde el patio de butacas, cuando recordó la figura de su padre "que ya no está".