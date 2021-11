El consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, auguró ayer que si prorrogan los actuales presupuestos de la Junta del 2021 habrá problemas con la ejecución presupuestaria, con la ejecución de los fondos europeos para la recuperación y a la hora de realizar contrataciones. El equipo de la Consejería de Hacienda, que dirige Juan Bravo, reanudó este lunes las negociaciones con el PSOE-A y Vox para intentar recabar su apoyo a los presupuestos de la Junta del 2022, en lo que será la quinta reunión que mantienen ambas partes.

Minutos antes de reunirse con los representantes del PSOE-A, el consejero expresó a los periodistas su convencimiento de la importancia de aprobar los presupuestos para evitar la prorroga de los actuales y ha enfatizado que hasta «la extenuación habrá negociación». La negociación tiene como límite el 24 de noviembre, cuando se debatirán en el Parlamento andaluz la enmienda a la totalidad que ha presentado Unidas Podemos y la que previsiblemente registre Vox, que, tras la reunión de ayer, no camnbió su posición negativa.

«Los presupuestos del 2022 son necesarios para Andalucía y no aprobarlos va a costar mucho explicárselo a la ciudadanía porque se restan oportunidades a jóvenes, a los que están en el paro y porque los vulnerables se quedan fuera del proceso de transformación y recuperación», advirtió.

Según Bravo, de las 67 propuestas presentadas por el PSOE-A, hay 45 que ya están reflejadas en el presupuesto, en algunos casos con recursos «multiplicados» sobre los que ellos pedían. Detalló que el Gobierno andaluz está dispuesto a incorporar a la cuentas distintas propuestas que piden los socialistas como la equiparación salarial de los sanitarios o un plan para la atención primaria.

No obstante, admitió Bravo que le cuesta entender los distintos «ultimátum» que han dado los socialistas y aseveró que cuando «uno quiere negociar pone voluntad de negociar y de llegar a acuerdo y nosotros la estamos poniendo toda». Preguntado por la posibilidad del adelanto electoral si no se aprueban las cuentas, Bravo indicó que lo que ha marcado el presidente es que habrá prórroga si no se aprueban los presupuestos. Aun así, ha puntualizado: «Si todo el mundo hace la vida imposible y no dejan gobernar todo será más complicado, pero el objetivo es agotar la legislatura».

De las negociaciones con Vox, el consejero dejó claro que no descarta un acuerdo con este partido al que «ni le ponemos líneas rojas y seguimos en la voluntad pactar», por lo que estimó que «sigue siendo un socio en el que confiamos». A propósito del cumplimiento del Ejecutivo andaluz sobre los acuerdo con Vox, que este partido reduce al 55 % desde el comienzo e la legislatura, el titular de Hacienda discrepó al esgrimir que «más del 90 % de los 101 puntos pactados está ejecutado o en ejecución». De la reducción de los entes instrumentales, se ha referido a la auditoria encargada por la Junta.

Sin contar con los sanitarios que se van a integrar en el SAS, de 18.000 que trabajan en estas empresas públicas este año se habrán reducido 1.300 personas por jubilación o bajas, según Bravo, que ha señalado que «no ha vuelto a entrar nadie, estamos reduciendo personal y hemos hecho mucho en poco tiempo».