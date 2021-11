El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, descartó este lunes la adopción de restricciones duras «a corto plazo» en Andalucía, ya que la tendencia «ascendente» de los contagios del coronavirus no va aparejada de un aumento de la presión asistencial, aunque ha pedido «prudencia». «Espero que la prudencia y el gran índice de vacunación en Andalucía nos dé un cierto respiro de cara a las fiestas navideñas», dijo en declaraciones a los periodistas en el Parlamento antes de comparecer ante la Comisión de Salud para informar del presupuesto de su departamento para el próximo año.

Interpelado sobre si se prevén restricciones, dijo que «las cifras nos llaman a la prudencia, pero no a hacer ninguna restricción porque ahora mismo estamos en nivel cero». Agregó que «si subimos de nivel, directamente el área o distrito afectado tendrá las restricciones propias del nivel que le corresponda; nos lo irá diciendo el tiempo, pero restricciones duras no se prevén a corto plazo».

Las autoridades sanitarias estarán "vigilantes"

El consejero de Salud indicó que las autoridades sanitarias estarán «vigilantes», y recordó que la incidencia en este momento es de 44 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un subida de «un punto o un punto y medio», pero puntualizó que esta tendencia «claramente ascendente» no va aparejada de un aumento de la presión asistencial.

«Buena parte de la incidencia son personas que se han vacunado, por lo que no tienen una evolución clínica mala, sino una evolución a la curación sin ningún problema, por lo que no estamos preocupados», aseguró.

Insistió de otra parte Aguirre en que «Andalucía entera está en nivel cero», pese a lo que pidió prudencia y mantener las medidas higiénicas, la distancia de seguridad, la ventilación y las mascarillas. «Pedimos muchísimo cuidado porque se acercan las fiestas navideñas, los puentes festivos y tenemos que extremar las medidas, no solamente por el coronavirus, sino por las infecciones respiratorias agudas o la gripe», recaldó. Al mismo tiempo, afirmó que lo que da «tranquilidad» es que el 91,2 por ciento de los andaluces están vacunados, de modo que «a no ser que venga algún virus, que aún no ha llegado, que no sea sensible a los anticuerpos por la vacuna, no tenemos por qué estar excesivamente preocupados».

¿Qué medidas tomar con los no vacunados"

Sobre si la Junta se plantea alguna medida para los que no quieren vacunarse, aseguró que van a seguir «presionando» a esos 540.000 andaluces que no lo han hecho, ya que «la mejor evidencia científica» de la utilidad de las vacunas está en la UCI, donde están ingresando, principalmente, los no vacunados. Respecto a la medida puesta en marcha en Austria de confinar a los no vacunados, explicó que aquí sería «imposible» porque no existe una herramienta legislativa para ello: «ojalá que nos dieran herramientas a las comunidades autónomas para poder actuar de esa forma tan imperativa. No lo vemos mal si pudiéramos hacerlo jurídicamente».