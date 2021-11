El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, insistió este jueves en que va a dialogar «hasta la extenuación» con el objetivo de poder sacar adelante los presupuestos andaluces para 2022, agotando «hasta el último minuto y último plazo» y «llamando a las puertas de todos los grupos.

Durante su intervención en la sesión de control al gobierno en el Pleno del Parlamento andaluz ante las preguntas sobre la recuperación de la región del portavoz popular, José Antonio Nieto, Moreno rechazó poner «vetos» ante la negociación, afirmando que el propio PP ha sido «víctima de esos vetos durante demasiado tiempo y de los cordones sanitarios que ponen algunos para quienes no piensan como ellos». «Creemos en un diálogo multilateral y que no permita vetos mutuos, algo que me parece no solo ingenuo, sino también improcedente e improductivo en estos momentos».

Agotar "hasta el último minuto"

Por todo ello, dejó claro que se va a agotar «hasta el último minuto, hasta el ultimo plazo, para sacar las cuentas, llamando a las puertas de todos los grupos». Moreno insiste en que Andalucía necesita aprobar estas cuentas públicas «expansivas» y pide a los grupos que «se aclaren porque trasladan confusión pública a los ciudadanos y falta de interés por los asuntos de los andaluces.

Para Moreno, «se trata de unos presupuestos pragmáticos y realistas», por lo que se pregunta «quién se puede negar en estos momentos tan excepcionales» a decir no a que salgan adelante, más allá de la «política ideológica y de la confrontación». Así, detalla que las cuentas cuentan con 5.900 millones de fondos europeos y que se centran especialmente en el refuerzo de los servicios públicos esenciales, con un «esfuerzo inversor como nunca se había vivido». «El Producto Interior Bruto podría crecer un siete por ciento y favorecer la creación de 135.000 puestos», sentenció.

De su lado, Nieto pidió al PSOE que ponga fecha para la quinta reunión con el consejero de Hacienda, Juan Bravo, para abordar el avance de los presupuestos. «Pónganse a trabajar», espetó.

Antes, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, había negado en una entrevista en la Cope estar tutelado por la dirección federal del PSOE y aseguró que él no se ha puesto al frente del partido en Andalucía para «actuar como sucursal de nada ni de nadie». Manifestó que los Presupuestos de la comunidad de 2022 son muy importantes y cuentan con «más recursos que nunca», pero el PSOE-A no puede «entregar un cheque en blanco» al Gobierno «sin más», sino que tienen que ser atendidas propuestas que ha puesto sobre la mesa. «La sorpresa es que ha pasado más de un mes y medio y no hemos visto ningún movimiento en las dos o tres cuestiones básicas que estamos planteando», según apuntó Espadas, para quien no debería ser «tan difícil». Se refirió, entre esas cuestiones, a la necesidad de que haya más contratos de sanitarios, en lugar de despidos, y que se mejoren sus condiciones retributivas para que no se marchen fuera de la comunidad.

También en el Pleno, la portavoz de Cs, Teresa Pardo, describió a Juanma Moreno, «los vaivenes del señor Espadas» en relación al apoyo del PSOE a los Presupuestos, tras retratar las cuentas del próximo ejercicio como «son nuestro hombro para los andaluces» y preguntarse «dónde está el hombro del PSOE».

Juan Marín y Vox

Por su lado, también en la sesión plenaria, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, acusó a Vox de buscar «excusas» para no seguir cumpliendo con los andaluces a través de su apoyo externo al Gobierno autonómico, al negar que se están produciendo avances en la reestructuración del sector público instrumental. El diputado de Vox Rodrigo Alonso, en una pregunta que le formuló sobre reducción del sector público instrumental, manifestó que la Junta no ha aprobado aún el «plan reestructuración de la administración paralela» que debía estar tres meses después de hacerse públicas las auditorías de los entes de ese sector instrumental, algo que ocurrió el pasado 27 de julio.