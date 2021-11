El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha señalado que si no hay presupuestos para 2022 a partir de febrero se constatará si debe adelantar las elecciones en la comunidad, para lo que tendrá en cuenta "si hay una descarada planificación por parte de los distintos grupos políticos para asfixiar al Gobierno".

Moreno ha explicado que en ese escenario no le quedaría "más remedio" que disolver y convocar elecciones, aunque ha asegurado en una entrevista concedida a El Mundo que no se pone en esa situación todavía.

Ha mostrado aún esperanzas de aprobar las cuentas del próximo año, que cree que son las "que hubiera soñado cualquier dirigente socialista hace unos años" y ha opinado que el líder del PSOE-A, Juan Espadas, "quiere pactar, pero Ferraz lo frena".

El jefe del Ejecutivo andaluz ha insistido en que su intención es agotar la legislatura pero si los presupuestos no se aprueban, no puede convalidar decretos y el Parlamento "se convierte prácticamente en una máquina de destrucción política del Gobierno" no le quedará "más remedio que disolver".

En ese caso, Moreno entiende que no sería él quien convoca las elecciones sino que la Cámara le obligaría a hacerlo.

Sobre los presupuestos, ha defendido la partida de casi mil millones que han incluido en las cuentas porque la comunidad necesita un fondo covid y ha indicado que "llaman la atención las críticas" de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha presentado unos Presupuestos Generales del Estado "que son pura fantasía".

Respecto a la polémica entre el líder del PP, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha admitido que las batallas internas "siempre se pagan en términos electorales".

Moreno ha asegurado que él nunca ha bloqueado a nadie en Whatsapp porque no tiene ese hábito, "ni con el que tenga fricciones, nunca".