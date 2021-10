El presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, ha pedido este domingo al PSOE andaluz que "no haga caso a Pedro Sánchez", que piense en Andalucía y que apoye los presupuestos de la comunidad para 2022.

Moreno, que ha clausurado este domingo el congreso del PP de Marbella (Málaga) junto con su homólogo en Galicia, Alberto Núñez Feijoó, ha solicitado a todos los grupos parlamentarios valentía para sacar adelante los presupuestos de 2022 "con el mayor consenso posible" y que "se olviden de las trincheras ideológicas y pongan por encima los intereses de los andaluces".

Durante su intervención, ha destacado que estos presupuestos son "los de la reconstrucción tras la covid, que no solo se ha llevado vidas, que es lo más preciado, sino a familias, empresas, pymes, autónomos y tenemos que rescatarlos a todos". Tras incidir en poner los intereses de los andaluces por encima de todo y en "unir fuerzas" para construir la mejor Andalucía", ha pedido al PSOE que "no le haga caso a Pedro Sánchez, aunque esto es pregonar en el desierto".

"No le hagan caso, desde Ferraz les están diciendo que no apoyen los presupuestos y yo les pido con humildad que piensen en Andalucía y no en los intereses de Sánchez por una vez; háganlo que será positivo para todos", ha afirmado Moreno.

Ha asegurado que antes el PSOE "era de aquí", en referencia a Andalucía, "un partido de la tierra, acertaba, pocas, desacertaba mucho, pero ahora el problema es que se ha convertido en una mala sucursal de Sánchez, por eso les pido que no les hagan caso".

Este mismo domingo, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha urgido hoy al presidente de la Junta a que responda a la propuesta socialista para acordar el presupuesto de 2022 antes del Debate del estado de la Comunidad, que se celebrará el miércoles y el jueves y ha advertido de que "si antes de esa fecha no hemos recibido una respuesta formal sobre nuestras propuestas, entenderemos que se levantan de la mesa y que no están interesados en dialogar con el PSOE sino en pactar una vez más con la extrema derecha".

Por otra parte, Moreno ha valorado que han conseguido "que se deje de hablar de corrupción, que han sembrado y quitado piedras porque había que sembrar para re-coger y que se empieza a recoger el fruto ya que Andalucía es una comunidad autónoma que está pujando".

También ha logrado el gobierno andaluz del PP y Ciudadanos "crear confianza empresarial y que Andalucía se haya convertido en referencia en inversión extranjera, dando seriedad, rigor y estabilidad y que quieren convertirla en una de las grandes locomotoras económicas de España".

El presidente ha recordado que han sacado adelante en tres años tres presupuestos y ha destacado que "estamos preparando el de 2022", que incluirá "una apuesta sin precedentes por la sanidad".

Ha sostenido que, si se aprueban las cuentas de 2022, "habremos invertido, gastado, en cada uno de sus capítulos, 47.000 millones, una cifra nunca alcanzada en la historia de Andalucía" y ha recordado la rebaja en el impuesto de sucesiones y donaciones "un injusto impuesto" y nuevas bajadas del IRPF "para todos, para las clases medidas, que lo necesitan más que nadie".