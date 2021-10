El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, avanzó este jueves, en declaraciones a TVE, que si no se aprobaran los presupuestos del 2022 se prorrogarían de manera automática los actuales, que son unas «buenas» cuentas. En este sentido, subrayó que su intención es «completar» la legislatura, que culmina en otoño del 2022. No obstante, advirtió de que si no se aprobaran los presupuestos del 2022, pero tampoco se aprobaran decretos o leyes del Gobierno y, en definitiva, no se le deja «gobernar», evidentemente no podría completar la legislatura. Insistió en que su objetivo y lo va a intentar «hasta el final» es completar la legislatura.

El presidente de la Junta confió en que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, sea «valiente» para apoyar los Presupuestos de la comunidad para el 2022 y no sea «vetado» por el presidente del Gobierno y líder de los socialistas, Pedro Sánchez.

Moreno, que confirmó que el proyecto de Ley de Presupuestos se presentará en el Parlamento el día 3 de noviembre, indicó que su objetivo es que se alcance un «acuerdo de máximos» y que no hubiera «vetos por parte de nadie» a esas cuentas, que son las que tienen la mayor dotación en la historia de Andalucía e incorporan, por ejemplo, un incremento de mil millones en la partida para la sanidad.

Moreno aseguró que se seguirán produciendo reuniones con el PSOE-A y apuntó que para llegar a un acuerdo «todos tenemos que ceder un poco». Así, indicó que su Gobierno está dispuesto a ceder en algunos asuntos que el PSOE-A le ha planteado, pero este partido también tiene que «ceder» en algo.

En relación con las expectativas electorales del PP-A, señaló que, sin duda, es un «acicate» que la práctica totalidad de las encuestas digan que su partido sería el ganador en los próximos comicios autonómicos, porque es un «reconocimiento» al trabajo y al cambio que se está produciendo en Andalucía.