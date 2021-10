El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido un 1 por ciento en Andalucía durante el mes de septiembre con respecto al mes anterior, mientras que la tasa interanual ha aumentado hasta el 4,1 por ciento, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE), que detalla que el dato acumulado en lo que va de año se cifra en un 3,2 por ciento.

A nivel nacional, el IPC subió un 0,8 por ciento en septiembre en relación al mes anterior y disparó su tasa interanual hasta el 4 por ciento, siete décimas por encima de la de agosto y la más alta en 13 años, debido, sobre todo, al encarecimiento de la electridad.

Con el dato del pasado mes, el más elevado desde septiembre de 2008, cuando la inflación se situó en el 4,5 por ciento, el IPC interanual encadena su novena tasa positiva consecutiva.

Según Estadística, en el comportamiento interanual del IPC destaca la subida de los precios de la electricidad, mayor este mes que en septiembre del año pasado, así como de los precios del gasóleo para calefacción y el gas.

También influyeron el aumento de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales y el hecho de que los precios de los paquetes turísticos bajaron menos en septiembre de este año de lo que lo hicieron en igual mes de 2020.

En términos interanuales, la tasa del 4,1 por ciento andaluza es similar a la de Navarra y superior a la de Asturias (3,9%); Murcia (3,9%) y País Vasco (3,9%); Cataluña (3,7%); Madrid (3,6%); la Ciudad Autónoma de Ceuta (3,6%) y Canarias (3,2%).

En el otro extremo están la Ciudad Autónoma de Melilla y Castilla la Mancha (4,8%); Galicia (4,6%); Cantabria y Castilla y León (4,5%); Aragón (4,4%); Extremadura y La Rioja (4,3%), y Baleares y Comunidad Valenciana (4,2%).

Vestido y calzado en Andalucía

Por sectores, en Andalucía durante el mes de septiembre los precios han subido en relación con el mes anterior en vestido y calzado (6,2%); vivienda (4,2%); bebidas no alcohólicas y tabaco (0,7%); enseñanza (0,7%); transporte (0,6%); menaje (0,2%); medicina y comunicaciones (1%). En alimentos y bebidas no alcohólicas no experimentaron cambios y en hoteles y ocio descendieron un 0,2 y un 0,3 por ciento respectivamente.

Por provincias, con respecto al mes anterior, los precios han subido en todas ellas, especialmente por encima de la tasa regional en Granada (1,2%); Huelva (1,1%) y Málaga (1,1%), mientras que en Córdoba, Jaén y Almería coincide con la media andaluza. Por su parte, en Sevilla y Córdoba se ha registrado una tasa de 0,8%.

Datos nacionales

En España, la tasa mensual (septiembre sobre agosto), el IPC encadenó su segundo repunte consecutivo al subir un 0,8 por ciento en septiembre, tres décimas más que en agosto y su mayor alza mensual desde el pasado mes de abril. A este incremento contribuyó el encarecimiento de la electricidad, del vestido y el calzado y de las gasolinas.

La inflación subyacente --sin alimentos no elaborados ni productos energéticos-- subió tres décimas en septiembre, hasta el 1 por ciento, con lo que se sitúa tres puntos por debajo del índice general. El INE destaca que esta diferencia entre ambas tasas es la más elevada desde el comienzo de la serie, en agosto de 1986.

El IPC interanual a impuestos constantes alcanzó en septiembre el 4,5 por ciento, cinco décimas más que la tasa general, por la bajada del impuesto especial sobre la electricidad.

En el noveno mes de 2021, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) elevó su tasa interanual siete décimas, hasta el 4 por ciento, mientras que repuntó un 1,1 por ciento en tasa mensual.