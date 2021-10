La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía organizará durante el último trimestre de este año una promoción directa al consumidor de carácter itinerante que recorrerá ocho ciudades de los principales emisores de viajeros europeos hacia la comunidad, con el objetivo de «mostrar la oferta del destino e impulsar la recuperación del turismo internacional».

La actuación, que lleva por nombre Andalucia wants you back, busca incitar al cliente potencial a volver a Andalucía una vez superadas las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia, así como contactar con aquellos que aún no conocen la región para presentarles la comunidad como opción idónea para sus próximas vacaciones, según ha explicado la Consejería de Turismo en un comunicado este sábado.

Se trata de «reposicionar la industria turística andaluza en el imaginario colectivo de sus principales mercados», por lo que se contempla el desarrollo de la acción en el Reino Unido, Alemania, Francia, Portugal, Irlanda, Países Bajos, Suecia e Italia desde el presente mes de octubre hasta comienzos de diciembre.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha remarcado la «apuesta firme» realizada por la administración andaluza desde el inicio de la pandemia «para mantener el posicionamiento de Andalucía también a nivel internacional con el objetivo de incentivar la visita de estos turistas una vez que la situación sanitaria lo permitiera». «Ahora, en un momento clave para la reactivación del turismo, volvemos a estar presentes en los principales mercados para mostrar las excelencias de nuestra tierra, que es un destino seguro y de calidad», según ha agregado.

La primera parada será en Portugal la próxima semana, los días 15 y 16 de octubre, en el centro comercial Ubbo Dolce Vista de Lisboa, recinto con gran afluencia de público desde el que se atenderá a las personas interesadas en la oferta del destino junto a los ocho patronatos provinciales de turismo.

Además de los espacios dedicados a cada una de las provincias andaluzas, se dispondrá de zonas interactivas para la promoción de segmentos y microproductos de la región, y se ofrecerán espectáculos diarios de flamenco y demostraciones gastronómicas.

De igual manera, para incentivar la participación del público, se tematizarán las áreas aledañas a la acción con imágenes de la actual campaña creativa y tendrán lugar clases de baile, actividades deportivas, proyecciones de vídeos promocionales y acciones de dinamización.

La actuación se trasladará con un formato similar a Dublín (Irlanda) y Londres (Reino Unido) en los dos siguientes fines de semana de octubre, en el caso de la capital británica de forma previa a la World Travel Market. Posteriormente, en noviembre visitará Amsterdam (Países Bajos), Estocolmo (Suecia), Múnich (Alemania) y Milán (Italia); y finalizará en diciembre en París (Francia). La promoción directa al consumidor se verá acompañada por una campaña de comunicación.