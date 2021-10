El inédito guante político lanzado por el líder del PSOE-A, Juan Espadas, y recogido por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para pactar los presupuestos andaluces de 2022 no solo ha encontrado los obstáculos de la negociación, también choca contra un sector de su partido y con los tres de la izquierda andaluza.

Con Vox pidiendo elecciones anticipadas y amenazando con retirar su apoyo parlamentario al Gobierno de PP y Cs, después de tres años de colaboración, Moreno convocó , tras recibir de espadas una petición de reunión, hace una semana a los partidos para buscar consenso, evitar una prórroga presupuestaria y asegurarse un último año estable de mandato. La propuesta de pacto que llevó Espadas fue bien acogida por el presidente, cuyo Gobierno está dispuesto a dialogar «hasta la extenuación» para aprobar las cuentas y cree que el acuerdo con los socialistas y Vox es «posible», aunque ya ha dicho que las rebajas fiscales no son negociables.

El posible acuerdo, a la alemana, de los dos grandes partidos, rivales durante los 37 años de hegemonía socialista en Andalucía, pasa ahora por las dificultades del tanteo habitual, por el cruce de mensajes y condiciones que a cuentagotas hacen públicas la Junta y el PP. El eventual pacto, que conjuraría la posibilidad de adelanto electoral, incomoda a Ciudadanos, que no se fía del PSOE-A, irrita a Vox, que acusa de «traición» al PP, y está chocando con un sector de los socialistas y con el resto de partidos de la izquierda andaluza.

Discrepante con los planes de Espadas, un sector sanchista del PSOE-A, cuyo portavoz y candidato a las primarias es Luis Ángel Hierro, lo ha calificado anticipadamente de «error histórico». «Por tacticismo cortoplacista podemos cometer un error estratégico trágico. Me reitero en el ‘no es no’ que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa y creo que un acuerdo PSOE-PP debe ser sometido a consulta de la militancia», advirtió Hierro. Dirigentes próximos a Espadas creen, sin embargo, que era necesario romper la inercia y ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de tener un horizonte sin Vox.

Pero las criticas más severas provienen de la izquierda andaluza (Unidas Podemos, Adelante Andalucía y Más País), cuyos líderes impugnan el «pactismo» del dirigente socialista. Toni Valero, portavoz de Unidas Podemos y líder de IU, ha opinado que la «gran coalición» es un proyecto fracasado en el país y que el acuerdo «rompería» la lógica de pactos que se vienen produciendo.

En el caso de que comience esa negociación, Espadas señaló que en el PSOE-A tienen «canales suficientes para ver el respaldo que tendría esa posibilidad de acuerdo». «Esto no va de pedir autorización ni tutela de nadie», dijo el líder socialista, quien ha agregado que ahora mismo se trata de «explorar esa posibilidad».

Explicó que en la reunión que mantuvo en septiembre con los secretarios provinciales ya les trasladó su estrategia de oposición y su postura ante los presupuestos y recordó que se trata «de una negociación que no se ha iniciado».

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, defendió ayer su «estilo» y su estrategia de dirección política en el partido y argumentó «sin acritud, pero con contundencia» que tiene «toda la legitimidad» para plantear una negociación presupuestaria por interés de los andaluces. Espadasrespondió a las críticas de un sector de los socialistas andaluces ante la oferta de diálogo con el Gobierno autonómico de PP y Ciudadanos y dijo que el PSOE-A piensa en todos los andaluces y no solo en el interés de la militancia. En referencia explícita a Luis Ángel Hierro, su rival en las primarias junto a Susana Díaz, indicó que «el 7% de la militancia que apoyó a este señor seguramente es menos que el 55%» que le respaldó a él, por lo que reclamó «lealtad, trabajo y algún que otro tuit menos».

Marín dice que CS no se someterá a chantajes

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, dijo ayer que «este Gobierno no se va someter ni al chantaje del señor Espadas ni del Partido Socialista ni de ninguna otra fuerza a la hora de aprobar el Presupuesto» de 2022. Marín opina que la votación el miércoles en el Pleno del Parlamento de la Proposición de Ley de Tributos Cedidos será la ‘prueba del algodón’, pues el PSOE ha presentado una enmienda de totalidad. «Lo veremos el miércoles, si vota en contra, es que no está de acuerdo con los Presupuestos, si mantiene la enmienda a la totalidad es que no está en la línea de colaboración».