El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, dijo este lunes que tras reunirse con los portavoces políticos vio «que hay la posibilidad de un acuerdo con el PSOE» para los presupuestos de 2022 y aseguró que no tiene «trincheras ideológicas» y está dispuesto a pactar «con todos». Moreno, que inauguró este lunes un centro de la Fundación Persán, señaló a los periodistas que después de la reunión con el líder del PSOE-A, Juan Espadas, y con el resto de grupos terminó «con buenas sensaciones» y garantizó que nada le «gustaría más» que llegar a un pacto «de amplio espectro», no solo con ese partido. Afirmó que está «dispuesto a ceder» y se mostró «positivo, optimista», porque espera que no todo sea «una estrategia» sino que «realmente en el fondo haya voluntad de un acuerdo presupuestario».

Moreno está dispuesto a pactar «con todas las fuerzas» que antepongan los intereses de los andaluces a los partidistas. Opinó que «si hay un momento» donde se necesitan unas cuentas «es justamente en 2022», para terminar de «arrinconar» a la pandemia y para la reconstrucción económica.

Desde el PSOE federal se hacen matices. Así, aunque el PSOE no cuestiona que sus líderes territoriales se ofrezcan a intentar pactar presupuestos autonómicos desde la oposición como ha hecho el andaluz Juan Espadas, una cosa es «tender la mano» y otra «muy diferente» pactar las cuentas. Así, remarca que los socialistas sólo podrán apoyar las que supongan avances en igualdad y refuercen el «escudo social» y duda de que el presidente andaluz, Juanma Moreno Moreno Bonilla, comparta esas prioridades.

Así lo explicó ayer la portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Eva Granados, al preguntársele si la dirección del partido respalda la estrategia del nuevo líder del PSOE andaluz de abrirse a pactar con los Presupuestos con presidente popular Juanma Moreno.

Granados dijo que la Ejecutiva del partido es consciente de que Espadas sabe cuáles son los «intereses generales del conjunto de los andaluces» y está convencida de que «tomará las mejores decisiones en la negociación o no negociación» presupuestaria. «Pero tender la mano y pactar son cosas muy diferentes», advirtió, remarcando que los socialistas solo podrán apoyar presupuestos que «refuercen el escudo social, garanticen más y mejores empleos, una transición justa y avances en igualdad». «Y no sé yo si Moreno Bonilla está justamente en esas prioridades», deslizó.

En Andalucía, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), dijo, sobre la disposición del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, a negociar el proyecto de Presupuestos para 2022, que no se «fía» de él, y apostilló: «nada más que quiere la foto con el presidente de la Junta». «Yo es que no me lo puedo creer, me encantaría», indicó, y añadió que «si el PSOE quiere «sumarse» a un presupuesto del gobierno del PP y Cs, lo «razonable» es que «hablara» con estos partidos, pero Espadas «nada más que quiere la foto con el presidente de la Junta porque no sabe donde está».

Por su parte, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, reiteró que el Gobierno andaluz «no tiene líneas rojas, vetos ni cordones sanitarios» para negociar los presupuestos para el 2022 y pidió «a todo el arco parlamentario» que «haga un esfuerzo». Aseguró que las cuentas de los últimos años contenían «propuestas del PP, de Ciudadanos, Vox, el PSOE y Podemos», porque eran «unos presupuestos transversales», algo que «nunca había pasado en Andalucía, porque antes era el rodillo».

También se pronunció la portavoz de Adelante Andalucía y diputada no adscrita del Parlamento de Andalucía, Teresa Rodríguez, disconforme con la línea estratégica que ha emprendido el PSOE de Andalucía y su líder Juan Espadas en relación con el proyecto de Presupuestos de la Junta para 2022. «No entendemos la deriva del PSOE de Espadas», dijo, y lamentó que «no vemos al PSOE crítico con eso, vemos seguidismo».

Ataque a la autonomía

La disposición del presidente andaluz a negociar con el PSOE no evitó ayer que, acto seguido, hiciera una dura crítica a este partido en lo que se refiere a la propuesta sobre fiscalidad que recoge la Ponencia Marco del XIV Congreso del PSOE de Andalucía, que defiende que el Estado recupere las competencias en impuestos cedidos a las comunidades autónomas como el de sucesiones o patrimonio. Se refiere a impuestos en los que el contribuyente pueda desplazarse en el territorio para aprovecharse de ventajas fiscales, Juan Moreno lo ha calificado como «un ataque a la autonomía de Andalucía».

El jefe del Ejecutivo andaluz se mostró sorprendido de que el socialismo quiera devolver esa autonomía fiscal al Gobierno central y advirtió de que con esa propuesta ya está diciendo que quiere volver a poner el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Aseguró que mientras él sea presidente no volverá ese impuesto, ni se subirá el IRPF, ni el de Actos Jurídicos Documentados, ni el de Patrimonio. «Me parece un grave error que el PSOE quiera limitar la autonomía de Andalucía», añadió Moreno.