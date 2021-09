El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, afirmó ayer que «a fecha de hoy» no respaldarán el proyecto de Presupuestos para el 2022, y auguró que habrá adelanto electoral en esta comunidad porque el Gobierno de Juanma Moreno no cuenta ya con el apoyo de su partido. «Habrá adelanto electoral porque Vox venía apoyando al Gobierno de la Junta de Andalucía y ahora no tiene ese apoyo», aseguró en una entrevista en Canal Sur Radio, a la vez que subrayó que su partido está «preparado» para ir a los comicios.

Explicó, en este sentido, que el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta lo elegirán cuando se disuelva el Parlamento autonómico y se convoquen elecciones, aunque puntualizó que «lo importante no es el candidato, sino el mensaje». Preguntado por la diputada por Granada Macarena Olona, dijo que sería una «candidata fantástica», y añadió: «Yo soy un soldado a disposición del partido».

Sobre los motivos para no apoyar las cuentas andaluzas, indicó que la relación de confianza entre el Gobierno de Juanma Moreno y Vox se ha «quebrado» porque algunos de los acuerdos suscritos no se han cumplido, siguen pendientes.

Vox está además molesto con algunas declaraciones que el vicepresidente del Gobierno y líder de Ciudadanos, Juan Marín, ha hecho «muy gratuitamente». «Parece que somos una especie de marginados cuando él es vicepresidente de la Junta de Andalucía gracias a nosotros», enfatizó, tras lo que ha insistido en la exigencia de que se cumplan los acuerdos suscritos al inicio de la legislatura.