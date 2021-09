El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este martes que dará la "batalla" para que se modifique el Código Penal y se endurezcan las penas de los que provocan incendios forestales de manera intencionada, como el que ha ocurrido en Sierra Bermeja, en la provincia de Málaga, que después de varios días muy complicados, hoy ha quedado controlado.

En una entrevista con Onda Cero, recogida por Europa Press, el presidente ha manifestado que la "bendita lluvia" que ha caído en las últimas horas ha permitido controlar el incendio en Sierra Bermeja, en el que durante varios días los efectivos que luchaban contra el fuego han corrido un riesgo permanente, tomando decisiones drásticas ante un incendio que parecía "inextinguible".

Según ha indicado, desde el primer día, todos los indicios apuntaban que el fuego había sido provocado, con muy "mala baba" para hacer el "mayor daño posible". De hecho, según ha recordado el presidente, este incendio ha acabado con la vida de un trabajador del Infoca, un servidor público.

El presidente ha confiado en que, a raíz de la investigación que ha abierto la Guardia Civil, se dé finalmente con los que han provocado este incendio. "Que no duerman tranquilos, que cuando menos se lo esperen, llegará las Guardia Civil y los detendrá", ha advertido el presidente.

No obstante, ha aprovechado también para mostrar su preocupación por el hecho de que las penas contra los que provocan incendios forestales en este país no sean tan duras, ya que cuando son detenidos y llevados ante el juez, acaban recibiendo penas de unos dos años de cárcel y si no tienen antecedentes, no ingresan en prisión, con lo que al final "no les pasa absolutamente nada".

Para Juanma Moreno, hay que endurecer el Código Penal en esta materia, porque los incendios intencionados son cada vez mayores y tienen un coste en términos de vidas humanas, materiales y sociales.

Ha indicado que ya le ha hecho este planteamiento al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le respondió que sí se parecía "razonable" abordar ese asunto.

En este sentido, Juanma Moreno ha indicado que pedirá al Grupo Popular en el Congreso que presente una iniciativa planteando que se modifique el Código Penal para endurecer las penas de los que provocan incendios de manera intencionada.