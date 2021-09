La presidenta nacional de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, y el coordinador autonómico del partido y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, defendieron ayer en Sevilla que las políticas de la formación naranja son las que han hecho posible la transformación y el despegue de esta comunidad tras el cambio político que se produjo en 2018 después de casi 40 años de gobiernos del PSOE-A, acabando con la losa de la «corrupción» socialista.

Estos son algunos de los mensajes que Arrimadas y Marín transmitieron durante su intervención en el acto de inicio del curso político de Cs Andalucía.

Por su parte, Juan Marín aseguró que Cs es «imparable» y es el partido que ha «cambiado Andalucía»: «Habéis hecho algo extraordinario, saquemos pecho. No nos podemos sentar a criticar y no hacer nada, se acabó. Yo no me rindo. Nunca fue para Cs la resignación una opción», dijo a los miembros de Cs presentes en el acto. Respecto a las encuestas, quiso dejar claro que Cs «no tiene techo» y se mostró convencido de que los ciudadanos llenarán de votos naranjas las urnas en las elecciones andaluzas. Marín defendió que Ciudadanos es un partido «de fiar» que cumple todo aquello a lo que se compromete, y que es un «muro de contención» ante las políticas extremistas, además de impulsar las reformas a las que se comprometió.