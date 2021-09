El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha advertido de la "desconfianza en las inversiones" que generaría un adelanto electoral en la comunidad y ha señalado que la CEA "siempre apuesta" por presupuestos y "no por una prórroga".

"La inestabilidad no genera confianza para los inversores", ha asegurado González de Lara en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, toda vez que ha añadido que "Andalucía necesita la estabilidad que genera un entorno económico donde hay un Gobierno que hace su labor con unos presupuestos adecuados y con unas cuentas claras".

El presidente de la CEA ha indicado que "en un momento de recuperación económica como este", lo que se necesita es de "una garantía y una acción de gobierno sólida". "Esto es una cadena con todos sus eslabones y ese 'run run' político permanente solo nos perjudica", ha manifestado.

En palabras de González de Lara, "hoy por hoy, cuando todavía no hemos concluido con esta pandemia, es muy difícil comprender que no haya un gobierno estable y no haya unos presupuestos".

Por otra parte, preguntado por las ayudas directas a empresas, ha señalado que "se pueden perder", ya que las solicitudes "no han podido ser de la dimensión que hubiesen querido los empresarios porque el decreto que regula estas ayudas es muy restrictivo y contempla desmedidas exigencias".

"Tiene requisitos casi inalcanzables, como no registrar pérdidas en 2019 o tener facturas impagadas a proveedores entre marzo y final de mayo, por lo que al final parece que se penaliza a quien sí ha pagado su factura con un esfuerzo en julio y a quien ha hecho todo el sacrificio", ha asegurado.

En este sentido, ha recordado que la CEA ha transmitido "hasta en arameo" que el decreto "se tiene que corregir" para que "se cumplan los fines de estos fondos". "La burocracia es el arte de convertir lo fácil en difícil por medio de lo inútil", ha apuntado.

El crecimiento del 7% "es posible"

Ha asegurado que la previsión de la Junta de Andalucía de que el PIB andaluz crezca a finales de año hasta un 7% "son datos posibles". "Los datos son esperanzadores, yo creo que son la muestra de una línea ascendente de recuperación económica, de crecimiento, de recuperación progresiva, pero tenemos que ser optimistas con moderación, puesto que el verano ha sido razonablemente bueno, pero tenemos muchísima incertidumbre", ha valorado.

González de Lara ha señalado que el 7% "solo es probable si hacemos los deberes". "Intentemos ser prudentes y ayudar a las empresas para poder salir adelante", ha apostillado.

Un plan de choque "inmediato" contra la subida de la luz

Por otra parte, el presidente ha manifestado que la subida de la luz "puede desequilibrar a muchas empresas". "Cada vez que un empresario tiene que dedicar un euro de más a la factura de la luz, está dejándolo de utilizarlo en otras cosas como generar empleo, por lo que es un asunto de Estado", ha apuntado.

En este sentido, ha indicado que el Gobierno "tiene que ser generoso", tras incidir en la necesidad de "un plan de choque inmediato" contra los costes energéticos.

Asimismo, ha señalado que la situación "no es la más adecuada" para que se produzca una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). "Estamos abiertos a esta subida, pero hay que tener en cuenta que el momento es muy difícil y hay que ser muy prudentes, por lo que negociemos con altura de mira y no por hacer una política social que sea aplaudida", ha concluido.