El coordinador de Ciudadanos (Cs) en Córdoba, Fran Carrillo, ha indicado que la vuelta al colegio “ya está aquí y llega cumpliendo uno de nuestros mayores objetivos, que es que hubiera una presencialidad del cien por cien y que las clases arrancarán libres de covid”. Ello pese a que, según Carrillo, “los augurios de la izquierda eran que el año pasado sería un año catastrófico, algo que no ha sido así gracias a la toda la comunidad educativa, que ha trabajado en colaboración con la Consejería”. A su juicio, “esto evidencia que la Educación en manos de Ciudadanos funciona, y funciona mejor que con el PSOE”.

Carrillo ha indicado que este año se ha batido el récord de recursos públicos destinados al sistema educativo, en concreto 7.340 millones de euros, “el más alto de la historia de Andalucía, y hemos batido récord de profesionales docentes, con más de 7.000 efectivos, ello frente a los recortes y a los despidos que se hacían en la época del PSOE”.

Además, el parlamentario por Córdoba ha señalado que se han invertido 116 millones de euros en la ejecución de obras de mejora en los centros educativos durante este verano, actuaciones que “han puesto a punto los colegios y que contrasta con el inicio de curso que hacía el PSOE, con edificios que se caían a pedazos”.

Con Ciudadanos, ha afirmado Carrillo, “la educación es fundamental, avanza y mejora, ello frente a la izquierda del eslogan, del mantra y la que agita las calles”. El coordinador ha añadido que “los mismos que aseguran que protegen la educación pública son los que recortan dinero y echan trabajadores del sistema educativo”.

El diputado ha manifestado que “nos hubiera gustado que al esfuerzo de la Consejería se le hubiera sumado la ayuda del Ministerio de Educación y del Gobierno de España, pero no ha sido así, porque Sánchez va a eliminar los fondos covid para el año 2022 y ya ha recortado 2.500 millones de euros en 2021”. “El Gobierno que se dice progresista no cree en la educación, porque no invierte. Esa es la diferencia entre un gobierno que hace y otro que promete”, ha señalado Carrillo, quien ha hecho hincapié en que Ciudadanos defiende “una educación sin doctrina, sin ideología e integradora, que forme a los alumnos en valores lejos de adoctrinamientos”.