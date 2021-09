El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha lanzado una nueva advertencia al Gobierno andaluz de PP y Cs y ha recordado que "esto se acaba" y "ya es hora de que cumplan lo acordado", haciendo referencia a materias como "la inmigración, el género, la okupación, la memoria democrática o el uso de Canal Sur".

Gavira ha arrancado el nuevo curso político, en el que se deberán negociar los cuartos y últimos presupuestos de la legislatura, con una rueda de prensa en la que ha asegurado que las cuentas dependerán del grado de cumplimiento de los acuerdos ya suscritos.

"Ya es hora de que el Gobierno de PP y Cs cumpla lo acordado", ha indicado Gavira, quien ha insistido en que si el Ejecutivo quiere sentarse a hablar de las cuentas tiene que ejecutar lo que firmó en el pacto de investidura y los tres acuerdos presupuestarios previos.

Ha lamentado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "está mucho más cerca del PSOE que de Vox" y ha agregado que él decidirá "qué tipo de apoyo quiere", pero para conseguir el de su formación deberá cumplir con lo pactado.

Ha desvelado que él, como portavoz en Andalucía, no tiene relación con ningún miembro del Gobierno autonómico "desde hace semanas", por lo que ha cuestionado que en el Ejecutivo hablen de "relaciones estables, sólidas y fiables".

Ha recordado que la Junta no está cumpliendo "absolutamente nada, más bien al contrario" de lo acordado en puntos clave para Vox, como son la inmigración, la memoria democrática o el género, por lo que ven "causas suficientes" para tener "cierta desconfianza".

"A nuestro juicio el cambio tan cacareado por el Gobierno de Andalucía se ha quedado muy corto", ha señalado Gavira, quien ha subrayado que Vox "no ha venido exclusivamente a bajar impuestos".

Ha hecho hincapié en que "no tiene sentido" sentarse a hablar de los presupuestos si previamente no hay un cumplimiento de los acuerdos, ya que no genera confianza en el presidente.

Respecto al debate sobre la obligación de vacunarse de los profesionales de residencias, Gavira ha defendido "la absoluta libertad" de cualquier persona a decidirlo y ha recordado al consejero de Salud, Jesús Aguirre, que no está "por encima de la ley".

Por otra parte, en cuanto a los refugiados afganos, ha recordado que la posición de Vox es que estas personas estén "en países cercanos a donde han nacido", con cultura y costumbres "similares", lo que hace que su adaptación sea "mucho más fácil".