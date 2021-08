El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, aseguró ayer que si Vox retira su apoyo al Gobierno de PP y Cs «no pasa nada». Cree que ambas formaciones pueden «seguir gobernando», y vuelve a descartar un adelanto electoral: «Nos pueden correr a gorrazos», dijo. En Onda Cero, el número dos del Ejecutivo regional afirmó que no tiene «ninguna duda» de que se va a agotar la legislatura y llegar a finales de 2022, y no descartó una prórroga de los presupuestos actuales si no hay apoyo para sacar adelante los del próximo año. Opinó que en una situación en la que Andalucía está creciendo por encima de la media nacional, creando más empleo y empresas, con la llegada prevista de los fondos europeos y los proyectos de inversiones nadie entendería un adelanto electoral «por intereses partidistas». Se preguntó por qué Vox sí tiene «un interés claro» en ese adelanto y planteó que «a lo mejor los sondeos no les van tan bien y antes de empezar a caer quieren forzar como sea» unos comicios.