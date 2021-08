El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, considera que «no sería mala opción la prórroga de unos Presupuestos cuando en 2022 va a haber elecciones», ante las preguntas de la influencia que tendrá en las cuentas de Andalucía de 2022 la merma de 2.300 millones por parte del Estado, que denuncia la Junta, y la incertidumbre asociada a los anuncios de Vox de retirar su apoyo parlamentario para que el Presupuesto salga adelante.

En una entrevista con Europa Press, Marín explica, cuando se le pregunta por la elaboración y aprobación del Presupuesto de 2022, que «ahora tenemos un muy buen Presupuesto, de más de 44.000 millones, que nos permite llevar a cabo una gestión atendiendo a todas las necesidades».

Tras glosar las virtudes de las cuentas que ejecuta en estos momentos la Junta, defiende el vicepresidente que ante un escenario de que «no haya voluntad de la oposición, de Vox, de PSOE o de Adelante Andalucía de negociar el Presupuesto, nos veríamos obligados a una prórroga», una opción que valora ante el hecho de que las elecciones andaluzas podrían celebrarse, como apuntó el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, el 27 de noviembre de 2022.

Cuestionado sobre si los fondos europeos puedan compensar la menor transferencia de recursos procedentes del Estado, como traslada el Gobierno andaluz, Marín argumenta que «los fondos europeos son finalistas», y tienen tal nivel de exigencia y de aplicación que te obliga a adelantar los recursos para, una vez certificados, Europa te lo ingresa». «Vamos a tener un Presupuesto de fondos europeos muy elevado, pero de autofinanciada muy corto», concluye .

En relación a la Conferencia de Presidentes celebrada el 30 de julio, y el anuncio del Gobierno de que las autonomías podrán gestionar entre un 50 y un 55% de los fondos europeos asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Marín replica que «realmente no es así». «Se nos trasladó a las comunidades autónomas gestionar 22.000 millones, que no es el 50% de los 70.000 millones que se recibieron de Europa. El Gobierno se quedó con 12.000 millones que destinó a los Fondos React-Eu. Después trasladó a las comunidades autónomas 5.000. Son 7.000 menos. Después de 70.000 millones se quedan en 60.000. A mí no me salen las cuentas», esgrime el vicepresidente de la Junta y consejero. «Estamos acostumbrados a cómo maneja la cifras la señora Montero. No va a ser real que vayamos a gestionar el 50%, el 55%», apunta, y argumenta: «vamos a ver que los proyectos que se aprueben sean considerados interterritoriales y veremos cómo va a beneficiar a unas comunidades sobre otras». Augura que «a Cataluña sí le van a salir las cuentas».

Sobre el desenlace del Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado el 29 de julio, tras el cual la Junta ha denunciado una merma de 2.300 millones de euros en sus ingresos procedentes del Estado, el vicepresidente de la Junta asegura que «del Consejo de Política Fiscal nadie pudo salir contento» tras lamentar que «no se nos ha dado participación a las comunidades, la cogobernanza no ha existido» y en el caso concreto de Andalucía, «ahora la señora Montero puede salir diciendo que Andalucía va a recibir más dinero que nunca», cuando, precisa, «vamos a dejar de recibir miles de millones de euros». Y añade, de cara al 2022 : «No dice Montero que en 2022 no va a haber fondos extras covid».