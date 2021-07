El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Granada, César Díaz, ha hecho un llamamiento a la dirección nacional, regional y provincial de Cs para «recomponer» el acuerdo de gobierno entre ambos partidos, de modo que los dos ediles de la formación naranja en el consistorio voten a favor de la investidura hoy del candidato popular Francisco Fuentes, dado que esto permitiría sumar los 14 apoyos en los que está fijada la mayoría del pleno, y evitar así un alcalde del PSOE en la ciudad.

Díaz anunció en rueda de prensa la remisión de una carta en este sentido a la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, el coordinador de la formación en Andalucía, Juan Marín, y al coordinador provincial y exalcalde de la ciudad, Luis Salvador, incidiendo en que tanto el voto de este último como el del otro edil de Cs, José Antonio Huertas, son «fundamentales para impedir que el PSOE se haga con la Alcaldía de Granada».

Díaz puso el acento en que el socialista Francisco Cuenca «es una persona imputada por delitos graves por los que tiene que sentarse en el banquillo y dar explicaciones», por lo que «puede llevar» a Granada en el medio plazo a una «nueva inestabilidad» y además es el «representante del peor PSOE de la historia».

Por su lado, Inés Arrimadas afirmó ayer que la «pelota» para reeditar el acuerdo de gobierno en el Ayuntamiento de Granada «está en el PP de Granada y en Luis Salvador». En una atención a medios en Ciudad Real la víspera de que se celebre el pleno para elegir a un nuevo alcalde, la líder de Cs insistió en defender la intención de la dirección nacional de su partido de «desbloquear la situación y que no caiga la Alcaldía en manos de un imputado del PSOE», en alusión a Cuenca, que sería elegido alcalde como candidato de la lista más votada en las elecciones locales de 2019 de no lograr Cs y PP un acuerdo que, además, sume los apoyos de Vox y de tres concejales no adscritos procedentes de ambos grupos para alcanzar los 14 votos que dan la mayoría absoluta en el Consistorio.