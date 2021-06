El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y vicepresidente de la CEOE, Javier González de Lara, destacó ayer que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, «es un hombre que apuesta por la Constitución y por el Estado de derecho con absoluta contundencia», al tiempo que añadió que «siempre lo va a apoyar, aun cuando se equivoque porque el que tiene boca se equivoca».

González de Lara contestó así en el marco del ciclo de coloquios Andalucía tras el estado de alarma, transición hacia la normalidad organizado por la Cadena SER, al ser preguntado por las declaraciones de Garamendi, quien afirmó el pasado jueves en una entrevista que los indultos a los condenados por el 1-O serían bienvenidos si llevan a «que las cosas se normalicen».

El presidente de la CEA señaló que «es un tema muy serio», al tiempo que afirmó que se remite a unas declaraciones que «tanto Garamendi como yo mismo hemos manifestado en muchos momentos. Aquí no vale más que la Constitución, la ley y la estabilidad institucional», y cualquier otra interpretación «es fruto de que todos los días hacemos declaraciones, fruto de que yo me equivoco a diario muchísimo y seguramente el señor Garamendi ha podido hacer una interpretación donde sujeto, verbo y predicado no siempre coinciden».

«No voy a hacer yo correcciones a Garamendi, porque ante todo es un gran presidente, es una persona que ha sido perseguido y víctima de ETA, es una persona que ha sufrido mucho con consecuencia de la intolerancia y es un hombre que apuesta por la Constitución y por el Estado de derecho con absoluta contundencia», por tanto, «no voy a generar ninguna polémica diciendo, como algún medio dice declaraciones mías que no he pronunciado, que estoy en contra de lo que ha dicho el presidente de la CEOE».

«Siempre lo voy a apoyar, soy vicepresidente de la CEOE, y lo voy a apoyar aun cuando se equivoque porque el que tiene boca se equivoca», aseguró.