El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este lunes que en esta comunidad no se prevén cambios en la planificación de la vacunación frente al coronavirus, de manera que se seguirá con el actual orden de edad poblacional, esto es, descendiendo de mayores edades a menores, ante el debate que se ha abierto sobre la posibilidad de empezar a vacunar ya a adolescentes.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Moreno ha indicado que la planificación de vacunación, que "funciona bien", seguirá siendo ir descendiendo por edades, de manera que a lo largo del verano le tocará a la población adolescente.

Ha destacado que Andalucía lleva tres o cuatro semanas por delante de otras comunidades en vacunación, de tal manera que este lunes se alcanzará el 60 por ciento de la población diana (mayores de 16 años) con al menos una dosis y el 36 por ciento con las dos pautas.

En cuanto al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la retirada de la mascarilla en espacios al exterior a partir del próximo sábado 26 de junio, Moreno ha señalado que, sin duda, todos tenemos ganas de volver a la anterior normalidad, pero no es razonable que una decisión de tanto nivel y tan esperada se decida de manera "unilateral" desde el Ejecutivo nacional con el posterior anuncio "personal" de Sánchez.

Moreno ha señalado que la Junta no va a obligar a nadie a "quitarse" la mascarilla, de manera que quien seguir llevándola, que lo haga, porque es una decisión "prudente", ya que el virus no se ha ido y sigue contagiando. "Que los ciudadanos no se lleven a engaño, quitarse la mascarilla no significa que el covid haya desaparecido, sino que sigue entre nosotros, no ha desaparecido y sigue siendo una infección respiratoria severa", ha dicho.

En cualquier caso, ha querido dejar claro que la Junta, aunque cree que se debería haber esperado al menos hasta el mes de agosto para una tomar una decisión como esta, va a acatar lo decidido por el Gobierno central, pero va a recomendar a los ciudadanos que sigan llevando mascarilla, que se ha demostrado que es eficaz para frenar contagios.