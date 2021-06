El rey Felipe VI ha sido condecorado este lunes en Sevilla con la primera Medalla de Honor de Andalucía, concedida por el Gobierno de esta comunidad, y que ha recibido no como se recibe una condecoración, una insignia o un reconocimiento, sino como "un abrazo, que en esta ocasión tiene el valor inmenso de representar el sentir de los andaluces". "Estar en Andalucía es siempre estar en casa. La cercanía, la generosidad y la calidez que recibo en esta tierra hacen que me sienta como uno más entre vosotros; me hacen sentir un andaluz más entre andaluces", ha expresado el Rey.

En un solemne acto en el Salón de los Espejos del Palacio de San Telmo de Sevilla, Felipe VI, acompañado de la reina Letizia, ha recibido la Medalla de Honor de Andalucía, la primera que concede el Ejecutivo autonómico, de manos del presidente de la Junta, Juanma Moreno. El acto también ha contado con la presencia de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.

"El vínculo emocional entre esta tierra y la Monarquía, forjado durante siglos, se refuerza aún más en nuestros días al compartir ambas, firmemente, los principios y los valores consagrados en la Constitución, que hacen posible nuestra convivencia democrática en libertad", ha expresado el Rey, durante su discurso en el acto.

"Querido presidente: Yo no puedo recibir esta distinción con mayor orgullo y mayor honor", según ha trasladado Felipe VI al presidente de la Junta de Andalucía. "No la recibo como se recibe una condecoración, una insignia o un reconocimiento, sino como se recibe un abrazo, que en esta ocasión tiene el valor inmenso de representar el sentir de los andaluces", ha expresado Felipe VI, quien ha indicado que el afecto que siente por todo lo andaluz es compartido por la Reina y por sus hijas.

Ha agregado que también recibe esta Medalla de Honor "con responsabilidad y comprometido con el futuro de esta tierra, que es parte existencial y esencial de España". "Andalucía, nuestra Nación y la Humanidad afrontan grandes desafíos en estos tiempos de extraordinaria dificultad que nos ponen a prueba como sociedad. Tiempos en los que se han demostrado más necesarias que nunca la solidaridad, la unidad y una visión de un mañana que a todos nos convoque y comprometa", ha señalado.

Según el Rey, Andalucía ha demostrado a lo largo de la historia su capacidad para afrontar y vencer las adversidades: "Andalucía es carácter, es ejemplo e inspiración para toda España".

Moreno reivindica la templanza del rey

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía ha reivindicado este lunes la "actitud de templanza y moderación" del rey Felipe VI en el acto de entrega, "en nombre de los andaluces", de la primera Medalla de Honor de Andalucía, "un reconocimiento que simboliza no sólo el afecto mutuo entre la Familia Real y el pueblo andaluz, sino su innegable respaldo a Andalucía, su ejemplar defensa de la unidad de España desde la mesura y la conexión con nuestra sociedad y su compromiso con los valores constitucionales que nos hacen más fuertes para afrontar nuevos tiempos de esperanza".

Moreno ha trasladado al Rey que en la medalla que se le ha entregado "van grabados nuestros mejores sentimientos, nuestra lealtad y gratitud en una búsqueda común de convivencia pacífica y de prosperidad".

El presidente andaluz ha aludido a los "tiempos de una dureza jamás conocida por nuestras generaciones" que se viven actualmente, "en los que se nos exige, más que nunca, fortalecer nuestras defensas como sociedad ahondando en todo aquello que nos da sentido, en los principios y en las actitudes que nos ayudarán a superar este y cualquier otro desafío, presente o futuro", ha añadido.

"En este camino difícil, como en todos los que hemos recorrido hasta ahora, sentimos el respaldo y la cercanía de los Reyes como un estímulo que nos alienta a continuar", ha manifestado Juanma Moreno, quien ha señalado que, con la Medalla de Honor de Andalucía, se reconoce la "contribución" del monarca "al mejor nombre de nuestra tierra".

En esa línea, el presidente ha puesto de relieve que, "en muchos de nuestros momentos más decisivos", la presencia de Don Felipe "ha reforzado nuestros propósitos y aspiraciones". "En nuestra lucha por crear un mañana sostenible, en nuestra decisión de investigar, innovar y transformar, y en los anhelos de nuestro campo, de nuestros pueblos y de nuestros emprendedores por mostrar al mundo lo que somos capaces de hacer. Ahí es donde siempre habéis estado, sin escatimar entrega y en clara sintonía con los andaluces", ha añadido el presidente de la Junta.