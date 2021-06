Andalucía ha administrado hasta el sábado 12 de junio un total de 5.895.770 dosis de la vacuna contra el covid-19 --25.453 más en 24 horas--, lo que representa el 96,44% de las dosis recibidas, y un total de 2.240.757 andaluces cuentan con la pauta vacunal completa --8.959 más--, mientras que 3.807.267 ya tienen al menos una dosis.

Relacionadas Casi un tercio de la población cordobesa tiene la pauta de vacunación contra el covid completa

De esta forma, la región ha puesto 658.387 vacunas desde el domingo 6 de junio hasta este sábado día 12, unas 71.000 más que la semana pasada, cuando se registró el anterior récord (587.394), según los datos recopilados por Europa Press.

Estos datos se registran después de que el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, anunciara el 29 de abril que prevé la dispensación de entre 500.000 y 800.000 vacunas semanales desde finales de mayo, en vista del compromiso del Gobierno de España sobre una gran afluencia en la llegada de vacunas.

Respecto al número de personas con las dos dosis, hay 316.467 personas más con la pauta completa, el segundo dato más alto tras las 373.027 puestas la semana pasada, el actual récord. No obstante, esta cifra más alta contabiliza nueve días y no siete, ya que esos días hubo un fallo en el sistema de descarga de datos de la Junta y se contabilizan ya dentro de esa semana.

Según indica la Consejería de Salud y Familias en su parte diario sobre el coronavirus, con estas cifras, Andalucía tiene con dos dosis al 26,47% de la población total y al 31,72% de los mayores de 16 años.

Por provincias, hasta este sábado en Sevilla se han administrado un total de 1.343.394 --6.544 más en un día-- y 498.762 personas han completado ya la vacuna --2.187 más--, mientras que en Málaga el total de dosis asciende hasta el momento a 1.115.662 --4.831 más-- y las personas con ambas ya inoculadas son 418.124 --1.164 más--.

En Cádiz son 867.404 las vacunas administradas --4.962 más-- y las personas con la pauta completa suman 330.974 --1.769 más--; en Granada, 657.216 las administradas --1.049 más-- y 256.052 las personas con la pauta completa --907 más--; y en Córdoba, 604.069 las dosis administradas --697 más-- y 235.689 las personas con la pauta completa de la vacuna --592 más--.

Por último, el total de dosis administradas en Jaén es 474.365 --581 más--, con 186.632 personas con la pauta completa --278 más--; en Almería, 477.642 --5.145 más-- y 176.983 han completado la pauta --1.582 más--; y en Huelva 356.018 son las dosis administradas --2.000 más-- y 137.541 los inmunizados --480 más--.