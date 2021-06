El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, insistió ayer miércoles en la exigencia de contar en España con una tarjeta sanitaria única que permitiría resolver los supuestos de tener que afrontar la segunda dosis de la vacuna durante las vacaciones de verano.

En declaraciones a los medios en Lora del Río (Sevilla), donde visitó el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA) de este municipio, Marín sostuvo que «hace falta una tarjeta sanitaria única», que consideró «lo razonable» ante los ejemplos que puso, al argumentar que «vamos a Cataluña o Madrid y parecen países de otros continentes», en alusión a la incompatibilidad de las tarjetas sanitarias de cada comunidad autónoma.

El vicepresidente, que apeló a «la igualdad de derechos y de obligaciones», sostuvo que «abogo por eso por que se apueste por la tarjeta sanitaria, el pasaporte único sanitario, independientemente de la comunidad donde se pertenezca». Marín insistió en que «lo razonable es poder comunicarlo al servicio de salud de su comunidad para que lo puedan derivar» a otra comunidad autónoma.

«Entiendo que no tiene ninguna dificultad», argumentó Marín, quien igualmente solicitó a «los ciudadanos ser responsables» con el argumento de que «las vacaciones se planifican» y les instó, en el supuesto de un desplazamiento que coincidiría con la segunda dosis de la vacunación en su lugar de origen, a «referenciarlo a su centro de salud, a su distrito sanitario». El vicepresidente de la Junta apuntó sobre la reunión de ayer del Consejo Interterritorial de Salud y de que de este órgano de interlocución entre el Gobierno y las CCAA surjan nuevas restricciones sobre el covid, que «no puede haber imposiciones porque el 9 de mayo decayó el estado de alarma» y sostuvo que desde entonces «las comunidades autónomas asumimos las competencias, con la imposibilidad de restringir movimientos, y ha sido nuestro Tribunal Superior de Justicia el que ha tenido que tomar la decisión de si era posible o no confinar municipios, y esto se ha provocado por no haber una norma».

Marín esgrimió que «el Gobierno andaluz está dispuesto al diálogo y al consenso y el Gobierno no se puede atribuir o imponer medidas», por lo que blandió que cuando «la situación sanitaria no es la misma, eso lo tiene que evaluar el servicio autonómico de salud. No vamos a aceptar ninguna imposición de la señora Darias (ministra de Sanidad), seguiremos confiando en nuestro comité de expertos».