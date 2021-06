El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, aseguró ayer que Andalucía está vacunando a las personas migrantes en situación administrativa irregular «independientemente de que en los protocolos del ministerio --de Sanidad-- no viniera», porque «nosotros no preguntamos si están empadronados o no, y como salud pública, lo que nos interesa es tener vacunado al mayor volumen de población en Andalucía».

En respuesta a una pregunta planteada en comisión parlamentaria por la diputada de Adelante Andalucía María Isabel Mora, el consejero recordó que en la última actualización del programa de vacunación frente al covid de Andalucía, además de los nueve grupos de priorización se incluye otro más, colectivos de difícil acceso y necesidad rápida de protección, incluido por razones de salud publica y optimización de la eficiencia en los recursos sanitarios, «con vacunas de Janssen, de 18 a 79 años, y a partir de 80 años con vacunas de Pfizer y Moderna».

«Se trata de reclusos y personas de instituciones penitenciarias, estibadores, estudiantes erasmus, colectivos vulnerables desde el punto de vista social y económico, asentamientos, desplazados, inmigrantes sin regularización, personas de difícil captación de vacunas como trabajadores del mar o cooperantes que van a países de alto riesgo», enumeró Aguirre, quien añadió que «independientemente de la norma que vaya poniendo el Gobierno central, nosotros en Andalucía los estamos incluyendo con la vacuna de Janssen de forma preferente».

Mora respondió que le pregunta exactamente por las personas extranjeras que viven en Andalucía y se encuentran en situación administrativa irregular y sin tarjeta sanitaria, para añadir que para este colectivo en concreto «están usando los servicios voluntarios de la Mesa del Tercer Sector para poder contactar con ellos y ponerles las vacunas», de hecho «en Huelva lo están realizando con Cruz Roja y en Almería con Andalucía Acoge».

«Lo que evidencia esta crisis es un montón de lagunas dentro de los servicios públicos y una es reflexionar sobre la laguna de que al final se ha tenido que dejar en manos de voluntarios la mediación para poder localizar a esta población que en muchos pueblos los ayuntamientos ni siquiera les dejan empadronarse», manifestó la diputada de Adelante, quien indicó que «se podrían haber usado estos datos para su vacunación».

Así, Mora preguntó a Aguirre si a estas personas migrantes «se les va a dar la tarjeta sanitaria cuando sean vacunadas y si es posible que su coordinación con otras consejerías empuje que teniendo ya todos los datos sea posible el empadronamiento de las mismas».

Aguirre respondió que en este tema «vamos de la mano» e incidió en que «independientemente de que en los protocolos del ministerio no viniera, nosotros lo estamos haciendo» y «quien mejor sabe dónde están es el Tercer Sector». Por último, y repreguntado sobre si se comprometerá a darles la tarjeta sanitaria, Aguirre respondió que «vacuna que ponemos, dato que recogemos», para añadir, sobre el compromiso de que luego se empadronen, que él hace «la parte que le corresponde por el tema de sanidad» y abundó en que «son colectivos prioritarios» que interesa es tener vacunados a la mayor brevedad».