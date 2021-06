Tras el anuncio esta semana de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz (Cs), sobre que no descartaba presentarse a las primarias para liderar a Ciudadanos en Andalucía y optar a ser candidata a la Presidencia de la Junta, el vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, afirmó ayer que en su partido «ahora mismo no tocan primarias, ni hablar de elecciones», aunque dejó claro su intención de postularse para seguir liderando la formación naranja: «yo no tengo ninguna duda».

En declaraciones a los periodistas en Mijas (Málaga), Marín subrayó que «lo que toca en estos momentos es salir de la crisis social y económica por la que pasa Andalucía«, un objetivo en el que cree que tienen que centrarse todos los miembros del Gobierno andaluz de coalición.

Es algo de lo que se «deben ocupar todos los miembros del gobierno y todos aquellos que tienen puestos de responsabilidad en la administración pública», prosiguió.

Por su parte, el consejero de Educación, Javier Imbroda (Cs), defendió ayer que Marín debe seguir siendo el líder de la formación política en Andalucía y que el partido debe «superar» el debate de primarias.

Por su parte, la presidenta del Parlamento de Andalucía y secretaria de Relaciones Institucionales de Ciudadanos (Cs), Marta Bosquet, señaló ayer que «no es momento de pensar en primarias» en el seno del partido porque «no hay elecciones a la vista». «Quien esté pensando ahora en primarias se equivoca»,aseveró. Bosquet señaló que es el momento de «pensar en las vacunas» y en «salvar empleos», puesto que no se prevén de momento elecciones en Andalucía «Creo que ahora lo que le hace falta a Ciudadanos, más que estar pensando en primarias, es remar en el mismo barco, y creo que eso es donde tenemos que centrarnos», dijo la presidenta de la Cámara. H