La petición del Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta de ayuda al resto de comunidades autónomas para acoger a los menores no acompañados que desbordan los centros ceutíes ha originado de nuevo un rifirrafe político en Andalucía. Lo cierto es que la polémica se ha desvelado estéril en cuanto a su aplicación concreta (que no en cuanto a los posicionamientos políticos), pues Andalucía, que acoge ya a 3.000 menores, no se encargará de los procedentes de Ceuta en este primer traslado y apela a la solidaridad del resto de autonomías, según dijo la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y conciliación, Rocío Ruiz.

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, aseguró que su grupo dejará de apoyar al Gobierno andaluz si la comunidad acoge a los menores no acompañados que están llegando a Ceuta desde Marruecos, algo que esta formación «no va a consentir». Gavira pidió que la consejera Rocío Ruiz sea destituida, por entender que está dando lugar a un «efecto llamada» por decir el martes que se acogería a estos niños si fuese necesario.

Rocío Ruiz (Ciudadanos), descartó dimitir y pidió a Vox «que recapacite este tipo de mensajes porque los niños menores que llegan a nuestras costas no son soldados y no están invadiendo España». Ruiz subrayó que ella hace política «con responsabilidad, con derechos de verdad, con derechos de Estado, con un cumplimiento de las leyes y de los derechos humanos», y eso no va a cambiar. «No lo podemos dejar de hacer, no lo voy a dejar de hacer. Tenemos estos principios, estos valores en el gobierno de Andalucía, no tenemos otros», añadió.

También el presidente de la Junta, Juanma Moreno, salió en defensa de este criterio al indicar que su Ejecutivo cumplirá con su «obligación» de proteger a los menores inmigrantes no acompañados que lleguen a la comunidad y dijo que Vox está «en su posición legítima» de expresar su desacuerdo y actuar «como consideren» en el apoyo al Gobierno.

El portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, negó que haya «efecto llamada», mientras el portavoz de Ciudadanos, Sergio Romero, tildó de «deleznables» las declaraciones de Gavira, y se preguntó si lo que insinúa es que el guardia civil que rescató al bebé debería haberle dejado morir. Por su parte, la secretaria general del PSOE-A y precandidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, censuró el «silencio» del presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), ante el «chantaje racista, intolerante e inhumano» de la «extrema derecha» por lo ocurrido en Ceuta.