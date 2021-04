La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, volvió a apelar este viernes a la «unidad» en su partido y apostilló: «Yo soy la secretaria general de todos los socialistas, piensen como piensen y apoyen a quien apoyen» ante las primarias que celebrará su organización. En declaraciones a los periodistas durante una visita a Bormujos (Sevilla), Díaz respondió de esta forma al ser preguntada sobre los críticos del partido y, en concreto, sobre la denuncia de la corriente Hacer más PSOE por el uso de los recursos del partido por parte de la secretaria general para hacer campaña con motivo de las primarias.

Díaz, que pidió que no se ponga «etiquetas» a los críticos porque todos son sus «compañeros», aseguró que respeta todas las opiniones y subrayó: «No me va a encontrar ni me va a buscar nadie en una descalificación de un compañero porque soy la secretaria general de todos los socialistas, piensen como piensen y apoyen a quien apoyen». Agregó que su «responsabilidad «como secretaria general del PSOE-A es hacer lo que está haciendo, estar «en el tajo, trabajando, porque hay mucha gente pasándolo mal en Andalucía sin que nadie le escuche y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que estar».

Sobre la petición de un adelanto de las primarias para elegir al candidato a la Presidencia de la Junta, señaló que su sensación es que la gente no está en eso y que «de lo que está todo el mundo pendiente en Andalucía es de trabajar, no contagiarse y que le llegue la vacuna cuanto antes». «Esa es mi sensación, he hecho muchos kilómetros en el último mes y medio, he visitado más de 70 municipios y lo que me encuentro en la calle es gente que necesita que el PSOE le represente, que defienda su sanidad pública, que le ponga voz a sus problemas y que esté muy cerca», aseguró.

«Nosotros, lo que estamos haciendo, es gastar suelas, estar muy cerca de la gente sabiendo que la principal preocupación de los andaluces es trabajar, no contagiarse y vacunarse lo antes posible», reiteró. Sin pronunciarse sobre un posible adelanto de las primarias, precisó que «cuando llegue el momento de decidir los procesos orgánicos, los socialistas andaluces vamos a votar en libertad, cada uno va a votar lo que quiera y siempre pensando en lo mejor para Andalucía y, mientras tanto, a la calle, a gastar suela, trabajar y estar cerca de los problemas de los andaluces».

Sobre las primarias, el alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, señaló este viernes que el debate sobre el adelante de las primarias en el PSOE de Andalucía está abierto y que hay socialistas que apuestan por un adelanto, como él, con el objetivo de «reforzar el liderazgo y el proyecto» en la región, mientras que otros abogan por que se desarrolle de modo paralelo al proceso congresual. Sin embargo, dejó claro, a preguntas de los periodistas, que se trata de «unos meses adelante o para atrás, tampoco es para hacer ningún drama». «Cuando la dirección del partido lo decida, se hará o no y no hay más nada que decir en ese sentido», concluyó.