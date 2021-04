Tras un primer momento de euforia, cuando se transmitió a primera hora que el consorcio aeronáutico europeo no cerraría la fábrica de Puerto Real, llegó la cautela. La dirección de Airbus no anunció ayer, como se temía, el cierre de Puerto Real (Cádiz), pero la situación de esa planta gaditana es «crítica» y su futuro sigue en el aire, pendiente de una solución que garantice su competitividad y permita su continuidad.

En la reunión organizada desde su sede de Toulouse (Francia) con el comité europeo en el que están representados los trabajadores, los dirigentes del grupo no hicieron ninguna mención al cierre de ese complejo que tiene una plantilla de unas 400 personas, pero tampoco dijeron que esa posibilidad está descartada. «La compañía no ha hecho ninguna mención al cierre o al no cierre de Puerto Real», según una declaración enviada a Efe.

El mensaje del fabricante es que, ya antes de la crisis del coronavirus, «Puerto Real ya se enfrentaba a un reto difícil» por el fin de la fabricación del avión gigante A380, que representaba una parte importante de la carga de trabajo de la planta. Con el covid-19 y la reducción de la actividad de Airbus ante el desplome del negocio de la aviación, la situación se «agravó seriamente».

En ese contexto, Airbus aseguró que trabaja «en la mejor solución posible para el futuro a medio y largo plazo» que garantice «la sostenibilidad de las operaciones industriales de Airbus en España» y que maximice la carga de trabajo en sus factorías. Eso pasa por el diálogo con los sindicatos y con las administraciones locales y nacionales, con las que dice trabajar «estrechamente». Francisco San José, uno de los cinco representantes de los trabajadores españoles en el comité europeo, consideró «muy positivo» el hecho de que los tres directivos que estaban por la empresa -el consejero delegado, Guillaume Faury, el jefe de operaciones, Michael Schöllhorn, y el presidente en España, Alberto Gutiérrez- no hablaran ni de cierre ni de recortes de empleo. Los trabajadores interpretan que las presiones han hecho efecto y que han ganado tiempo.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, reiteró que existe «un compromiso» del Gobierno de España, «recogido en un acuerdo» con Airbus para «el mantenimiento de los puestos de trabajo» y para «desarrollar nuevas capacidades productivas». «Llevamos desde el Gobierno de España, desde el Ministerio de Industria trabajando en el último año con la empresa Airbus para garantizar los puestos de trabajo que la empresa tiene en el conjunto de plantas productivas», afirmó Maroto.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, calificó de «grata noticia al menos el hecho de que por parte de los máximos directivos hayan dicho que no va a haber el cierre de ninguna planta». El consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, consideró que el Gobierno central «tiene que redoblar esfuerzos» para el mantenimiento de la planta de Puerto Real y de las «tres más que hay en Andalucía».