El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, advirtieron ayer de que se mostrarán «unidos» y «en perfecta sintonía» ante quien pretenda «cerrar» el trasvase Tajo-Segura por cuya defensa afirmaron este lunes una declaración institucional, toda vez que reclamaron «diálogo» y «consenso» desde la «cogobernanza» para adoptar decisiones al respecto ya que, de lo contrario, se trataría de una «imposición». La reacción se debe a que, tres años después de los primeros anuncios, el Gobierno parece dispuesto a aplicar la anunciada reducción de los trasvases de agua del río Tajo al río Segura, que garantizan el abastecimiento no solo de agua para el consumo, sino de agua de riego de la que se benefician agricultores de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía (Almería).

Tras la firma del acuerdo en la Delegación de la Junta en Almería, los presidentes coincidieron en mostrar «mano tendida» al Ejecutivo central sobre el trasvase pero con la premisa de que se mantenga «intacto» puesto que «no razón ningún tipo de justificación jurídica, medioambiental ni ninguna justificación de peso» que dé lugar a cambios en el trasvase, según señaló Moreno, quien afirmó que no aceptará un «maltrato». «Uno mi voz a la voz de los murcianos para decir que por este camino no», apostilló.

A la firma también se había invitado al líder de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, quien no asistió «por problemas de agenda» (más tarde se supo que no era así) tras la invitación de López Miras, quien se mostró «convencido» de que próximamente «vamos a poder sentarnos los tres presidentes de las tres comunidades autónomas» y de que «conseguiremos trabajar juntos» para que «se escuche nuestra voz» porque esto «no es un frente contra nadie». En este sentido, Moreno reclamó a «algún mandatario» a que sea «valiente» aunque pueda «parecer difícil afrontar un conflicto que puede generarse en torno al agua». «En eso están los liderazgos, en la valentía y en saber elevarse para saber que cuando uno gobierna los intereses de 47 millones de personas son los que te votan y los que no te votan», dijo tras reclamar un Plan Hidrológico Nacional «solidario» y «sostenible».

Así, Moreno apeló a la «solidaridad interterritorial» para mantener el trasvase al tiempo que incidió en que la decisión del Gobierno central «nos perjudica a todos» porque «se quiebra un concepto» como es que «el agua es de todos» y supone un «bien escaso en una parte importante del país».

Para Moreno, el agua debe ser un «asunto de Estado» que se aborde «contando con las comunidades autónomas» para evitar «tensiones» y se pueda buscar el «bien común» con «coherencia» y no en base a una «decisión política»; un postura que compartió con López Miras quien recordó que se cumplen tres años desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestara en Albacete su intención de «cerrar trasvases».

Valencia se desmarca

Por su parte, el ‘president’ de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, rechazó la reunión de este lunes entre los presidentes de Murcia y Andalucía. «El agua no puede ser motivo de confrontación ni enfrentamiento. No vamos a participar en ningún aquelarre», defendió en rueda de prensa, justificando su decisión de no sumarse a este encuentro al que le invitaron el viernes, por lo que cree que «tampoco había mucho interés» en que participara. Para Puig, el agua no se puede defender a través de «una especie de identitarismo que finalmente no genera soluciones», sino a través del diálogo.