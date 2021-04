La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, tachó de «ineficaz» al ejecutivo de Moreno por no gastar los 7.500 millones que el Gobierno ha destinado para que Andalucía haga frente a la pandemia. «Si te llega un dinero extraordinario para atender a la gente, no te puede sobrar, porque entonces no has sido capaz de gastarlo donde hace falta, que es en nuestra economía, en los comercios, en la hostelería y en abrir los centros de salud», señaló en una entrevista con el Diario Sur. «La economía y la salud tienen que ir de la mano» e instó también al Gobierno andaluz a regirse por «el sentido común, reforzar la sanidad pública y dar oxígeno a la economía».

Moreno confía en la vacuna

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, resaltó ayer que en Andalucía hay más personas inmunizadas contra el covid que contagiadas, algo que considera un «aliciente» para «dejar atrás la pandemia cuanto antes». En un tweet publicado, el presidente pidió «mucho respeto al virus» y subrayó que «aún queda camino por recorrer». «Perseverar da resultado: ya hay más personas inmunizadas con la vacuna que contagiadas en Andalucía. Un aliciente para seguir avanzando y dejar atrás la pandemia cuanto antes. Cuando llegue tu turno, vacúnate. Es seguro!», indicaba el mensaje del presidente.