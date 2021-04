Los diputados no adscritos del Parlamento autonómico exigieron ayer al Gobierno de Juanma Moreno que retire la Medalla de Andalucía a la profesora y escritora Elvira Roca por llamar a Blas Infante, padre de la Patria Andaluza, «botarate» e «imbécil integral» durante una conferencia. El parlamentario no adscrito Nacho Molina planteó esta reclamación en rueda de prensa tras explicar que Elvira Roca, en una conferencia en la Universidad de Valladolid, se permitió el «lujo de insultar» a Blas Infante. «Le llamó botarate e imbécil integral, por lo que es un deshonor que esta señora tenga la medalla de Andalucía. Insultar a Blas Infante, que está en nuestro Estatuto y en nuestra memoria, no puede ser tolerado, menos de una persona que ostente la distinción más importante de la comunidad», esgrimió. Por lo tanto, «exigimos» al Gobierno andaluz que le retire la medalla de Andalucía, demandó Molina.

También Andalucía por Sí reclamó ayer al Gobierno andaluz la retirada de la citada Medalla de Andalucía a María Elvira Roca. Este partido recordó que ayer se cumplían 28 años de la aprobación en el Parlamento de Andalucía de una Proposición No de Ley (PNL) que otorgaba a Blas Infante de forma oficial el reconocimiento de Padre de la Patria Andaluza.

El Gobierno andaluz de Susana Díaz entregó la medalla de Andalucía a Elvira Roca en 2018, con motivo del 28F, el día de la comunidad. Profesora del Instituto de Educación Secundaria Huerta Alta de Alhaurín de la Torre (Málaga), María Elvira Roca nació en la localidad malagueña de El Borge en 1966. Es licenciada en Filología, su tesis doctoral se centró en la literatura medieval, trabajó en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas e impartió clases en la Universidad de Harvard (Estados Unidos). Es asimismo conferenciante, articulista y escritora de numerosas obras.