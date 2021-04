El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha calificado este miércoles de "preocupante, pero no alarmante", la situación de la pandemia de covid-19 en Andalucía, y ha remarcado que los ciudadanos ya conocen "perfectamente" las restricciones a adoptar por parte de la Administración autonómica para frenar los contagios en función de la evolución de la pandemia.

Así lo ha trasladado el vicepresidente a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Sevilla al hilo de una reunión con la presidenta andaluza del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Marta Castillo, y a propósito de la situación de la pandemia en la comunidad y la posibilidad de que se endurezcan las restricciones en vigor.

Juan Marín ha comentado que "todo el mundo teníamos claro que podría haber una situación de un repunte" de la incidencia de la pandemia, "quizá no una cuarta ola, pero sí picos de sierra que pudieran llevar a un mayor número de contagios", de hospitalizados y de fallecimientos, si bien ha apuntado que los datos de pacientes ingresados con covid-19 que se registran actualmente en Andalucía --unos 1.400, según ha apuntado-- son "razonables dentro de la gravedad" que supone alcanzar esa cifra, y "todavía no son excesivamente preocupantes".

Marín ha agregado que, según marca la evolución de la pandemia, "es muy probable" que estos "picos de sierra" continúen "las próximas dos semanas", y ha recordado que el comité de expertos que asesora a la Junta "siempre ha aconsejado, en función de la evolución sanitaria, sobre las medidas de restricción" a adoptar, "sean de horario, de aforos o de cualquier otra índole".

Confianza en el comité de expertos

"Y nosotros vamos a seguir confiando en ese comité de expertos", según ha querido dejar claro el vicepresidente, quien también ha recordado que aquellos municipios que vayan superando la tasa de incidencia acumulada de 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días quedarán en situación de cierre perimetral, y puede haber "algunas restricciones más", respecto al horario de actividades no esenciales, si el índice de contagios supera el millar de casos por 100.000 habitantes.

Tras recordar igualmente que el paso a nivel 3 de alerta sanitaria implica la reducción de aforos en determinados espacios, como establecimientos hosteleros, el vicepresidente ha avisado de que "las normas no se van a cambiar", y "cualquier empresario, cualquier hostelero, cualquier ciudadano sabe perfectamente, en función de cómo evolucione la situación sanitaria, qué es lo que va a suceder".

De esta manera, ha subrayado que "no hay medidas nuevas" y "no se va a sorprender a nadie", y ha considerado que "lo que tenemos que intentar todos es seguir siendo responsables en un momento como éste, preocupante pero no alarmante, no de presión sanitaria como la que tuvimos en la tercera ola" de la pandemia.

También ha añadido que la Junta confía en que la vacunación "siga avanzando" para proteger a la "población diana" frente a la Covid-19, porque eso tendrá "su resultado y su reflejo", de forma que confía en que esta "cuarta ola no llegue como sucedió con la tercera".

Marín ha añadido que la Junta recibe información "todos los días, pero no todos los días se toman decisiones, porque hay que ir viendo la evolución", y ha recordado que "la proyección siempre se hace a siete y a catorce días", y "la curva nos indica que vamos a tener estos picos de sierra", según ha reiterado.

También ha valorado que la Junta no abriera la movilidad interprovincial en Semana Santa, porque se ha producido un repunte de contagios tras esas fechas pero "en menor escala que si probablemente hubiéramos abierto" esa movilidad, y ha recordado que también en eso se siguieron desde la Junta "los criterios del comité científico, que son los que nos han ido sacando de cada una de las anteriores" olas de la pandemia y los que "afortunadamente están posibilitando que cada vez vayamos más cerca de poder vencer juntos al virus", según ha concluido Juan Marín.