La dirección nacional de Pablo Casado pactó con el PP andaluz, presidido por Juanma Moreno, presentar listas unitarias en los congresos de Almería, Cádiz, Huelva y Jaén, lo que supone cerrar el conflicto abierto en el congreso de Sevilla. Desde Génova 13, la todavía sede nacional del PP, anunciaron un acuerdo fraguado ayer en una reunión en Madrid entre el secretario general del PP, Teodoro García Egea y la vicesecretaria de Organización, Ana Beltrán, y la secretaria general del PP-A, Loles López y Elías Bendodo, portavoz de la Junta de Andalucía.

Los primeros congresos en celebrarse serán los de Jaén (15 de mayo), Huelva (22 de mayo) y Cádiz (23 de mayo), todos ellos de carácter extraordinario; en junio les seguirá Almería, con un congreso ordinario los días 25 y 26 de junio. La vicesecretaria de Organización, Ana Beltrán, señaló en un comunicado remitido a los medios que con los congresos que restan en el PP andaluz «se renuevan las direcciones provinciales y se pone a punto el tándem ganador Pablo Casado-Juanma Moreno».

La secretaria general del PP andaluz, por su parte, aseguró que quieren tener «en cada provincia el partido más fuerte y más unido, para consolidar el cambio en Andalucía, de la mano de Juanma Moreno, y lograr el objetivo de que Pablo Casado gobierne». Las direcciones nacional y autonómica del PP escenifican así su pacto tras el conflicto provocado por el congreso provincial de Sevilla celebrado el último semana de marzo, cuando no lograron consensuar una lista conjunta y fue la candidata de Génova, Virginia Pérez, la que se impuso al elegido por Moreno, que denunció fraude. El presidente andaluz, Juanma Moreno, no acudió al congreso de Sevilla, que calificó de «mal ejemplo», al tiempo que pidió a la dirección nacional que reconociese la importancia de las estructuras territoriales, que no son un «atrezo».