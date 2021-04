El secretario de Relaciones Institucionales del PSOE y vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, aseguró ayer que las primarias para elegir al «líder o lideresa» del PSOE de Andalucía serán en diciembre. «Les puedo asegurar, y no me voy a equivocar, que las primarias para elegir el liderazgo del PSOE de Andalucía van a ser en diciembre», recalcó a los periodistas en Sevilla. Preguntado sobre la petición de los críticos del PSOE-A de un adelanto de las primarias para estar preparados ante la eventualidad de que se convoquen elecciones andaluzas anticipadas, señaló: «debates tenemos muchos y de mucha índole». Y agregó: «yo quiero que a ustedes les quede una cosa muy clara, muy certera, en la que estoy seguro de que no me voy a equivocar y es que las primarias para elegir al líder o a la lideresa del PSOE de Andalucía vana ser en diciembre sí o sí».

Por otra parte, la secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, dijo ayer que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, «en lugar de dedicarse a la casa de los demás» debería mirar en la suya propia, «que bastantes líos tiene». Díaz, a preguntas de los periodistas sobre las palabras elogiosas de Moreno hacia el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, como posible candidato a liderar el PSOE andaluz, insistió en que lo que él piense no es algo que le «ocupe ni lo tenga en cuenta». «Yo creo que en lo que tiene que ocupar su tiempo Moreno Bonilla es en el millón de parados que tiene Andalucía, en los abuelos que lo están pasando muy mal para vacunarse y en la situación sanitaria que tienen los centros de salud, que la gente no puede ir al médico». Añadió que no está en «dimes y diretes» y que «cuando llegue el momento todos y cada uno de nosotros tendremos la oportunidad de manifestar aquello que creamos que es lo mejor para Andalucía» porque «ahora hay que estar con la gente».